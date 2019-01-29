「小瓦掃地機器人」募資稱台版，收到是陸版？讀者爆料：電源線未過認證

2019-01-29 16:13 聯合報 記者 聯合報 記者 黃筱晴 ╱即時報導



本報接獲鄭姓讀者爆料，稱去年11月底於線上募資平台嘖嘖預購「小瓦掃地機器人規劃版」商品，當時代理商於募資平台表示，「台灣版小瓦規劃版E201-02掃地機器人除了NCC認證，還必須通過更嚴格的BSMI認證」，但近日實際收到貨發現，電源線規格疑為大陸版，經詢問經濟部標檢局，已獲得正式回覆，確認「該電源線組不符合CNS690規定」。代理商樂視達集團目前也已發出官方聲明：「此事件是由於石頭科技工作人員包裝疏失所致。將於2/15前將首批更換之線材寄給每位首批贊助者。」 小瓦掃地機器人規劃版去年11月底在嘖嘖平台開放募資，此專案共募得超過3,600萬。圖／摘自嘖嘖 分享 facebook

小瓦掃地機器人規劃版去年11月底開始在嘖嘖平台開放募資，早鳥組價格8,988元，上線不到10分鐘就賣超過100萬，最後此專案共募得超過3,600萬。但近日正式出貨後，鄭姓讀者發現收到的疑為陸規電源線，詢問代理商與原廠石頭科技粉絲團未獲得直接回應，去信標檢局則獲得該線材不符合規定的回覆。認為當初多花三千元購買台灣版，就是為了BSMI安全認證，沒想到卻收到不符規定的商品，已詢問律師，將對代理商提出詐欺告訴及虛偽標記告發。 鄭姓讀者提供之標檢局回函。圖／讀者提供 分享 facebook 讀者表示，當初願意多花三千元購買台灣版，就是為了BSMI安全認證。圖／讀者提供 分享 facebook 讀者實際收到的小瓦掃地機器人規劃版，內附電源線為陸規，插頭上沒有洞。圖／讀者提供 分享 facebook

樂視達集團則在2019/1/28於嘖嘖平台發出官方聲明，表示此事件為包裝疏失所致，將於2/15前補寄台規線材給約2,000位首批贊助者。「小瓦規劃版E201 - 02掃地機器人使用的無線通訊模組已通過NCC認證，是由樂鑫信息科技（上海）有限公司申請，認證編號為CCAH18LP0200T5。小瓦規劃版E201 - 02掃地機器人也於11/26通過BSMI認證。」目前於小瓦官網及各大電商購物平台販售的均為台規版本，已通過台灣安全認證。

以下為樂視達集團聲明內容：

小瓦官方聲明

關於網友發文指出「小瓦規劃版 E201 - 02 掃地機器人內含陸版線材」一事，樂視達集團已向石頭科技查證，此事件是由於石頭科技工作人員包裝疏失所致。

對此，石頭科技與樂視達集團向每位贊助者致上萬分歉意。同時，樂視達集團也已立即以代理商的身份要求石頭科技於 1/30 前提供 2,000 條台規線材，並於 2 月下旬提供其餘所有需替換之線材。樂視達集團將於 2/15 前將首批更換之線材寄給每位首批贊助者，並於 2 月底前完成全部作業。原本各贊助者已收到的線材並無須寄回。

石頭科技與樂視達集團對本次疏失所造成的困擾深感歉意，我們也將以最快速度補寄台版線材給每位贊助者。

小瓦規劃版 E201 - 02 掃地機器人使用的無線通訊模組已通過 NCC 認證，是由樂鑫信息科技（上海）有限公司申請，認證編號為 CCAH18LP0200T5，該認證亦已經德凱認證股份有限公司正式授權樂視達集團使用。此外，小瓦規劃版 E201 - 02 掃地機器人也於 11/26 通過 BSMI 認證，贊助者可以安心使用。針對「小瓦規劃版 E201 - 02 掃地機器人未通過 BSMI 」、「小瓦掃地機器人安全認證是假的」等言論，石頭科技及樂視達集團提醒各位慎言，若必要將不排除採取任何法律行動。

再次感謝各位的支持，樂視達集團很感謝每位贊助者提出的意見，我們也將會汲取這些養分持續努力，提供給各位更好的服務。如有任何其他客服需求或詢問，請至石頭科技 LINE ID【@roborock】（需包含@）聯繫線上客服 Line@。