拍照被關進籠子裡？王麗雅穿出瘋狂馬戲團精神

2019-01-29 16:10 聯合報 記者 聯合報 記者 吳曉涵 ╱即時報導



搞怪時尚品牌Moschino在台北發表早春系列，特別依照本系列設計主題將現場布置成「馬戲團」風格，名模王麗雅穿上一襲彩色貼身亮片洋裝搭配彩色羽毛外套現身，狂野又誇張的派對look讓她忍不住一直轉圈，完全把最近練瑜珈練出的穩定心境給拋諸腦後。

「本來這件衣服擺在那邊時看起來就是很繽紛、眼花撩亂，但穿上去真的會忍不住擺出一堆pose。雖然最近我在練瑜珈，心似乎應該要很靜，但一套好的時尚單品本來就是會賦予每個穿上它的人另一種靈魂。」她邊說邊不斷展示這件亮片洋裝的絕佳彈性。也因為健康陽光的外表一直給人比較外放、活潑的印象，王麗雅也透露平常工作就經常會被分配到要展演這類型的服裝，「可能大家都發現我的本性了吧！剛拍照的時候攝影師還問我要不要進去籠子裡？」瘋狂、野性的姿態，剛好和Moschino天馬行空的品牌風格相呼應。

農曆新年即將到來，總算能暫時把工作放一邊，王麗雅計畫要把假期的時間留給家人和自己，除夕夜那天也會特別照傳統習俗換上新衣服，應景一下。她還自曝因為自己屬豬，所以對Moschino農曆新年限定系列的豬小弟牛仔外套很感興趣，「其實我才12歲喔！是心智12歲啦！」