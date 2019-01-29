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拍照被關進籠子裡？王麗雅穿出瘋狂馬戲團精神

2019-01-29 16:10聯合報 記者吳曉涵╱即時報導

搞怪時尚品牌Moschino在台北發表早春系列，特別依照本系列設計主題將現場布置成「馬戲團」風格，名模王麗雅穿上一襲彩色貼身亮片洋裝搭配彩色羽毛外套現身，狂野又誇張的派對look讓她忍不住一直轉圈，完全把最近練瑜珈練出的穩定心境給拋諸腦後。

「本來這件衣服擺在那邊時看起來就是很繽紛、眼花撩亂，但穿上去真的會忍不住擺出一堆pose。雖然最近我在練瑜珈，心似乎應該要很靜，但一套好的時尚單品本來就是會賦予每個穿上它的人另一種靈魂。」她邊說邊不斷展示這件亮片洋裝的絕佳彈性。也因為健康陽光的外表一直給人比較外放、活潑的印象，王麗雅也透露平常工作就經常會被分配到要展演這類型的服裝，「可能大家都發現我的本性了吧！剛拍照的時候攝影師還問我要不要進去籠子裡？」瘋狂、野性的姿態，剛好和Moschino天馬行空的品牌風格相呼應。

農曆新年即將到來，總算能暫時把工作放一邊，王麗雅計畫要把假期的時間留給家人和自己，除夕夜那天也會特別照傳統習俗換上新衣服，應景一下。她還自曝因為自己屬豬，所以對Moschino農曆新年限定系列的豬小弟牛仔外套很感興趣，「其實我才12歲喔！是心智12歲啦！」

Moschino早春系列將品牌瘋狂又不受限的創意發揮得淋漓盡致，馬戲團場景與表演者的服裝都幻化為時尚單品。滿布鴿子裝飾的緊身衣、飾有金絲帶骷髏裝飾的燕尾服、配上雛菊貼花的粉紅皺褶紗裙，都帶來強烈的視覺效果。空中飛人穿的連身褲也綴有滿版的彩色印花圖騰，歌劇風格的褶邊紗質外套搭配裸色薄紗長裙，華麗高調。馴獸師式的亮片豹紋禮服、七彩披風，都以耀眼的色彩與裝飾展現熱鬧歡愉的氛圍。當整個社會讓人感覺如同走鋼索在風中搖擺時，創意總監Jeremy Scott希望能透過這個系列傳遞「在逆境中，充滿希望」的精神，讓「有趣的時尚」可以適時撫慰人心。

王麗雅展演Moschino早春系列服飾。記者／蘇健忠攝影
王麗雅展演Moschino早春系列服飾。記者／蘇健忠攝影
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王麗雅展演Moschino早春系列服飾。記者／蘇健忠攝影
王麗雅展演Moschino早春系列服飾。記者／蘇健忠攝影
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Moschino早春系列將品牌瘋狂又不受限的創意發揮得淋漓盡致，馬戲團場景與表演...
Moschino早春系列將品牌瘋狂又不受限的創意發揮得淋漓盡致，馬戲團場景與表演者的服裝都幻化為時尚單品。圖／Moschino提供
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削肩襯衫式洋裝，42,800元。圖／Moschino提供
削肩襯衫式洋裝，42,800元。圖／Moschino提供
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王麗雅展演Moschino早春系列服飾。記者／蘇健忠攝影
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王麗雅展演Moschino早春系列服飾。記者／蘇健忠攝影
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Moschino早春系列將品牌瘋狂又不受限的創意發揮得淋漓盡致，馬戲團場景與表演...
Moschino早春系列將品牌瘋狂又不受限的創意發揮得淋漓盡致，馬戲團場景與表演者的服裝都幻化為時尚單品。圖／Moschino提供
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Moschino早春系列將品牌瘋狂又不受限的創意發揮得淋漓盡致，馬戲團場景與表演...
Moschino早春系列將品牌瘋狂又不受限的創意發揮得淋漓盡致，馬戲團場景與表演者的服裝都幻化為時尚單品。圖／Moschino提供
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Moschino早春系列將品牌瘋狂又不受限的創意發揮得淋漓盡致，馬戲團場景與表演...
Moschino早春系列將品牌瘋狂又不受限的創意發揮得淋漓盡致，馬戲團場景與表演者的服裝都幻化為時尚單品。圖／Moschino提供
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王麗雅展演Moschino早春系列服飾。記者／蘇健忠攝影
王麗雅展演Moschino早春系列服飾。記者／蘇健忠攝影
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圓點上衣，11,800元。圖／Moschino提供
圓點上衣，11,800元。圖／Moschino提供
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圓點短裙，39,500元。圖／Moschino提供
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豹紋襯衫，33,500元。圖／Moschino提供
豹紋襯衫，33,500元。圖／Moschino提供
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Moschino早春系列將品牌瘋狂又不受限的創意發揮得淋漓盡致，馬戲團場景與表演...
Moschino早春系列將品牌瘋狂又不受限的創意發揮得淋漓盡致，馬戲團場景與表演者的服裝都幻化為時尚單品。圖／Moschino提供
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