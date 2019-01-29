靜宜研發桌遊 學生企業從遊戲學餐飲管理

2019-01-29 15:27 聯合報 記者 聯合報 記者 張明慧 ╱即時報導



「桌遊」是年輕人最夯遊戲，靜宜大學創意發想、翻轉教學，把連鎖餐飲經營技巧融入桌遊，由觀光系研發出「布蘭琪小館」桌遊，還舉辦比賽，校內外相關業者共組24支隊伍，在激烈競爭及角色扮演情境中融會貫通專業經營知識，靜宜也表示，將分享這套桌遊提供大專院校相關課程輔助教材。

靜宜觀光系教授暨文化美食大聯盟召集人吳政和說，全台餐飲連鎖體系蓬勃發展，學生修習「餐旅連鎖經營」課程相對重要。但為翻轉餐旅學科教學的刻板印象，靜宜師生組成「吳所不在」團隊，研發出「布蘭琪小館」桌遊，融入連鎖經營理論、餐廳經營管理職掌分工及營運績效管理等策略，其中有專業理論知識，也鏈結業界實務。

研發團隊成員的楊欣淳老師表示，設計桌遊的主角「布蘭琪」，是知名的米其林三星主廚，展店之際遇到難題，藉CEO選拔大賽，讓獲勝者成為品牌接班人。遊戲融合「餐飲連鎖」概念，玩家需運用現有資源滿足客人需求，獲得金額，或經展店擴張規模，增加店面價值與積分，獲得最高總分即是最後贏家。

觀光系碩士班二年級許晴雯說，此次憑團隊成員集思廣益，摸索成長；參賽者透過桌遊體驗瞭解企業經營，訓練策略性思考，在快樂中學習。桌遊競賽總籌觀光系碩士班梅庭瑋說，創新將「桌遊」故事化，並與賽事結合，是一項寶貴經驗。