迎情人節 綠舞飯店房型升等又送紅酒

2019-01-29 15:16 經濟日報 記者 經濟日報 記者 韓化宇 ╱即時報導



今年2月先是超長年假結束後，二、三月緊接著西洋情人節與白色情人節的到來，宜蘭綠舞飯店在這粉紅泡泡氣氛之下，推出「比幸福更幸福」閨蜜情人住房專案，於2月9日起至2月28日搶先預訂3月底前住房，即可免費享用情人專屬下午茶或房型免費升等，每房再贈義大利原產的索拉圖梅洛.紅葡萄酒 IGT（2014 Sollazzo Sangiovese Merlot IGT）一瓶、知名的泰國香氛品牌 KARMAKAMET之香氛包兩包，以及綠舞情人節限定的吉祥物抱枕一對。

綠舞飯店推出情人專屬下午茶，其中「法式草莓千層酥」與「草莓馬卡龍」以法式甜點精神為軸心，將新鮮草莓與鮮奶油融合在千層酥皮內，酥脆又香甜，如同曖昧時的羞澀，美味令人難以忘懷，馬卡龍內餡則夾有香濃的奶油霜，每一口都讓人再一次初戀。

而「香草莓果紅心」以多樣新鮮莓果製成愛心外型，切開便是濃厚綿密的香草慕斯，象徵熱戀時的難分難捨、真心相待。

此外，更有「宇治抹茶紅豆蛋糕」、「玫瑰荔枝凍」、「莓果巧克力慕斯」象徵簡單幸福、浪漫與激情。立即帶著您的閨密或情人，享用綠舞用心準備的情人節糕點，感受愛在當下的幸福滋味。