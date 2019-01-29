Jo Malone情人節浪漫攻略！限量鮮花禮盒惹人愛

2019-01-29 15:09 聯合報 記者 聯合報 記者 陳立儀 ╱即時報導



Jo Malone的情人節攻勢一波接一波，繼情人節限定古龍水瓶蓋「愛戀紅」之後，再度推出情人節限定鮮花禮盒、客製化字母貼紙、情人節限量托特袋，想要攻佔情人的心就快入手！

今年情人節Jo Malone London推出經典方形、限量心形等兩款鮮花禮盒，購買任一款100ml古龍水就可以999元加購象徵愛情久久的情人節限定鮮花禮盒，花材將依季節更換，打開盒蓋的瞬間美麗繁花與迷人的Jo Malone香水同時映入眼簾，讓情人不心動都難，即日起至2月6日開放預購，2月11日至2月17日取件，數量有限售完為止。