Jo Malone情人節浪漫攻略！限量鮮花禮盒惹人愛
Jo Malone的情人節攻勢一波接一波，繼情人節限定古龍水瓶蓋「愛戀紅」之後，再度推出情人節限定鮮花禮盒、客製化字母貼紙、情人節限量托特袋，想要攻佔情人的心就快入手！
今年情人節Jo Malone London推出經典方形、限量心形等兩款鮮花禮盒，購買任一款100ml古龍水就可以999元加購象徵愛情久久的情人節限定鮮花禮盒，花材將依季節更換，打開盒蓋的瞬間美麗繁花與迷人的Jo Malone香水同時映入眼簾，讓情人不心動都難，即日起至2月6日開放預購，2月11日至2月17日取件，數量有限售完為止。
除了香氛與鮮花之外，2月1日起於全台Jo Malone專門店購買任一款100ml古龍水或50ml芳醇古龍水，即可以250元加購情人節限定古龍水瓶蓋「愛戀紅」，情人節活動期間可用字母貼紙客製化情人節禮盒，將兩人專屬的甜蜜話語貼在禮盒上，大膽向另一半告白；消費滿8,000元可獲得Jo Malone情人節限量托特袋，簡約奶油色的英式帆布雙面設計，搭配趣味字母與品牌經典LOGO，並以2顆火紅愛心象徵心心相印的浪漫愛戀，讓情人把你的愛隨身攜帶。
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