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木村拓哉與竇靖童跨世代攜手 擔任LEVI'S風格形象大使

2019-01-29 15:12聯合新聞網 台北訊

今年為LEJ上市20周年紀念，LEVI'S®特地邀請到跨世紀戲劇天王木村拓哉及樂...
今年為LEJ上市20周年紀念，LEVI'S®特地邀請到跨世紀戲劇天王木村拓哉及樂壇潛力新星竇靖童擔任最新LEVI'S® Engineered Jeans™風格形象大使。 圖／LEVI'S提供
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LEVI'S®於1月22日在日本東京舉辦了LEVI'S® ENGINEERED JEANS™(LEJ)新品發表會，由日本東京代表Pascal Senkoff公開宣布：「今年是LEVI'S® Engineered Jeans™ 20周年紀念，以現代化設計打造出的全新摩登褲款，將於2019年初正式在全球盛大開賣！」LEVI'S® 2019年春夏系列首發包含全新經典褲款LEJ系列，共 9款下身單品，也有4款特色上著，將於1月25日開始販售，想要跟上LEVI'S®風潮的你，即可在台灣各個門市櫃點挑選出最能展示個人風格的LEVI'S®單品！

1999年LEVI'S®發售的LEVI'S® Engineered Jeans™，成為世上第一件3D立體剪裁牛仔褲款，此褲款不只沿襲了LEVI'S® RED的特色，更重塑了LEVI'S®經典501®褲款的設計元素成為最新的現代復刻款。LEJ的與眾不同之處在於：根據人體工學、以3D立體剪裁方式設計；其靈感來自於501®的扭曲側縫線，能夠提供膝蓋及腿部活動空間，使得腿部活動時能達到最佳舒適度。最新一代的LEJ褲款保留經典元素並加入全新風格細節，經典與創新並存的突破，將會引爆丹寧史上新一波流行熱潮！

圖／LEVI'S提供
圖／LEVI'S提供
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2019 LEVI'S® Engineered Jeans™的春夏系列向LEVI’S® RED系列致敬，採用了LEVI’S® RED的獨特紅色雙馬皮牌識別；與1999年推出的LEJ丹寧褲款相似之處在於：採用以側邊縫線和接片創造出具有錐形輪廓的褲款，褲管下襬內收的設計，恰巧與鞋子形成平衡，增添視覺上的俐落感。不僅如此，更運用科技丹寧布料的全新思維在新款LEJ版型上，採用12.68oz的4向彈性面料，打造柔軟、輕盈及穿著舒適兼具的全方位丹寧褲。

LEJ男生褲款一共有4款不同的褲型選擇—寬管、運動、經典及修身版型，提供各種身型的男性做多樣風格的搭配；此外，今年首度推出了史上第一條LEJ 3D針織褲。LEJ女生褲款則提供2款選擇：褲管加寬的寬版七分褲及下擺收窄的低襠窄錐形褲款，搭配原色短版丹寧外套，使前衛女生們的丹寧穿搭更獨具魅力。

今年為LEJ上市20周年紀念，LEVI'S®特地邀請到跨世紀戲劇天王木村拓哉及樂壇潛力新星竇靖童擔任最新LEVI'S® Engineered Jeans™風格形象大使。兩位風格形象大使接下來將會在10個國家中以四種不同的語言，在電視、數位網站、戶外廣告與大家見面，相信各位一定會被這兩位LEVI'S® Engineered Jeans™風格形象大使的魅力深深吸引。

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