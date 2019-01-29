過年走春新景點！超商全台特色店等你來打卡

2019-01-29 11:46 聯合報 記者 聯合報 記者 黃筱晴 ╱即時報導



今年春節連假長達9天，加上天氣預報預估各地晴朗機會高，大家肯定都開始規劃走春出遊行程。看準消費者長途返鄉中途補給、買咖啡、臨時購買伴手禮的需求，超商近年紛紛主打特色店，除了增添趣味、滿足民眾打卡分享樂趣之外，也讓可能是首度前往該地的遊客可以留下更深刻的印象。

7-ELEVEN推薦北中南各地新開特色門市，其中台北近期完工的「景鑫門市」最有少女心，座位區從天花板到牆面都設計成粉彩點心風格，最適合網美拍照打卡；台中則是推薦1月初開幕的「港務門市」，加上附近有新開幕的outlet，連假期間肯定人潮滿滿；南台灣以「亞新灣門市」最有話題，門市二樓座位區挑高7米，無論是白天的陽光還是夜晚的景色，都特別有感，加上長廊、城市壁畫等設計，仿佛置身國外一般；還有雲林的「麥豐門市」，配合隔壁鎮南宮供奉的玄天上帝，特別打造全台第一個「Q版神明3D彩繪牆」，最適合過年揪親友一起來拍照加持一下。

全家便利商店全台除了有許多店長把店名結合地方名產、歷史，像是「東港鮪魚店」、「萬巒豬腳店」、「八里廖添丁店」，讓店名具有特色化、增添樂趣之外，去年亦開出越來越多特色店，等著消費者來嚐鮮打卡。去年底才開幕的「全家圓山飯店」，因開在圓山飯店內，裝潢導入彩繪玻璃、仿古畫、木作窗櫺及大紅燈籠等宮廷元素，已成為觀光客、台北一日遊的打卡熱點。

另外，「大里成功店」由於位在溫水游泳池旁，休憩區可直接觀賞室內游泳池景觀，因此將店內牆壁裝潢展現泳者的各種泳姿，趣味十足！位於國道五號石碇服務區內的「石碇國道店」，則是採用挑高採光罩天花板，運用翠綠色系內裝，搭配黃、藍、白色燈籠裝飾，讓人放鬆一下長途開車的疲勞。「苗栗獅潭店」店長則是結合個人興趣，把競賽型自行車直接掛上窗戶，供顧客賞玩，視覺感頗為震撼；還將窗台設計成迷你版雙線道馬路，把先前的肖像動物集點商品一字排開來，令人莞爾。如果沒有到風景區走逛，剛開幕月餘的「全家敦新店」，不僅是Let’s Café咖啡旗艦店，更設有48個座席，以沙發、高吧桌、大長桌混搭成隨心所欲的咖啡館氣氛，裝潢色調均採用莫蘭迪色系，是網美們不可錯過的打卡朝聖地！