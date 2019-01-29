親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
紙耀幸福心綻放
豬瘟防疫總動員
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
豬年掃除賞年菜
春遊送禮好運來
時尚美妝

整鼻半年後近照曝光！太陽花女王劉喬安讓人認不出

過年走春新景點！超商全台特色店等你來打卡

2019-01-29 11:46聯合報 記者黃筱晴╱即時報導

今年春節連假長達9天，加上天氣預報預估各地晴朗機會高，大家肯定都開始規劃走春出遊行程。看準消費者長途返鄉中途補給、買咖啡、臨時購買伴手禮的需求，超商近年紛紛主打特色店，除了增添趣味、滿足民眾打卡分享樂趣之外，也讓可能是首度前往該地的遊客可以留下更深刻的印象。

7-ELEVEN推薦北中南各地新開特色門市，其中台北近期完工的「景鑫門市」最有少女心，座位區從天花板到牆面都設計成粉彩點心風格，最適合網美拍照打卡；台中則是推薦1月初開幕的「港務門市」，加上附近有新開幕的outlet，連假期間肯定人潮滿滿；南台灣以「亞新灣門市」最有話題，門市二樓座位區挑高7米，無論是白天的陽光還是夜晚的景色，都特別有感，加上長廊、城市壁畫等設計，仿佛置身國外一般；還有雲林的「麥豐門市」，配合隔壁鎮南宮供奉的玄天上帝，特別打造全台第一個「Q版神明3D彩繪牆」，最適合過年揪親友一起來拍照加持一下。

全家便利商店全台除了有許多店長把店名結合地方名產、歷史，像是「東港鮪魚店」、「萬巒豬腳店」、「八里廖添丁店」，讓店名具有特色化、增添樂趣之外，去年亦開出越來越多特色店，等著消費者來嚐鮮打卡。去年底才開幕的「全家圓山飯店」，因開在圓山飯店內，裝潢導入彩繪玻璃、仿古畫、木作窗櫺及大紅燈籠等宮廷元素，已成為觀光客、台北一日遊的打卡熱點。

另外，「大里成功店」由於位在溫水游泳池旁，休憩區可直接觀賞室內游泳池景觀，因此將店內牆壁裝潢展現泳者的各種泳姿，趣味十足！位於國道五號石碇服務區內的「石碇國道店」，則是採用挑高採光罩天花板，運用翠綠色系內裝，搭配黃、藍、白色燈籠裝飾，讓人放鬆一下長途開車的疲勞。「苗栗獅潭店」店長則是結合個人興趣，把競賽型自行車直接掛上窗戶，供顧客賞玩，視覺感頗為震撼；還將窗台設計成迷你版雙線道馬路，把先前的肖像動物集點商品一字排開來，令人莞爾。如果沒有到風景區走逛，剛開幕月餘的「全家敦新店」，不僅是Let’s Café咖啡旗艦店，更設有48個座席，以沙發、高吧桌、大長桌混搭成隨心所欲的咖啡館氣氛，裝潢色調均採用莫蘭迪色系，是網美們不可錯過的打卡朝聖地！

OK超商近兩年亦集中針對具有城市特色的休憩點進行門市改裝規劃，如：淡水「八里左岸門市」以左岸咖啡館的方式營造氣氛，消費者可以邊喝咖啡邊跳望淡水河畔夕陽；台中「國圖門市」則獨家配有閱覽室，同時營造開闊空間注入濃濃書香氣息；還有位於中壢華泰名店城的「華泰中壢門市」，運用鐵件、造型吊燈、與彩色木紋椅，詮釋的工業風餐廳酒吧的現代氛圍。另外，嘉義站前門市、高雄駁二門市、高雄美術館門市、台北北門地景門市、嘉義民權敦煌門市，也都有結合在地特色的特殊設計，等待民眾來走逛探索。

年初才新開幕的7-ELEVEN港務門市，結合台中港特色，加上附近新開幕的outl...
年初才新開幕的7-ELEVEN港務門市，結合台中港特色，加上附近新開幕的outlet，遊逛人潮不斷。圖／7-ELEVEN提供
分享
7-ELEVEN台東金崙溫泉區的金倫門市精心設計親子空間，特別使用蛋黃主題打造，...
7-ELEVEN台東金崙溫泉區的金倫門市精心設計親子空間，特別使用蛋黃主題打造，拍照效果滿分。圖／7-ELEVEN提供
分享
OKmart華泰中壢門市以時尚工業風設計呼應Outlet賣場風格。圖／OK超商提...
OKmart華泰中壢門市以時尚工業風設計呼應Outlet賣場風格。圖／OK超商提供
分享
全家石碇國道店空間明亮柔和，讓人在休息站補充食物也能放鬆休息一下。圖／全家便利商...
全家石碇國道店空間明亮柔和，讓人在休息站補充食物也能放鬆休息一下。圖／全家便利商店提供
分享
位於宜蘭蘇澳的7-ELEVEN蜡藝館門市，結合蠟筆風格彩繪營造親子友善空間。圖／...
位於宜蘭蘇澳的7-ELEVEN蜡藝館門市，結合蠟筆風格彩繪營造親子友善空間。圖／7-ELEVEN提供
分享
OKmart淡水八里左岸門市，消費者可從戶外區邊喝咖啡邊跳望淡水河畔。圖／OK超...
OKmart淡水八里左岸門市，消費者可從戶外區邊喝咖啡邊跳望淡水河畔。圖／OK超商提供
分享
全家苗栗獅潭店把窗台特別設計成迷你版雙線道馬路，將肖像動物集點商品一字排開來，令...
全家苗栗獅潭店把窗台特別設計成迷你版雙線道馬路，將肖像動物集點商品一字排開來，令人會心一笑。圖／全家便利商店提供
分享
OKmart台中國圖門市獨家設置閱覽區。圖／OK超商提供
OKmart台中國圖門市獨家設置閱覽區。圖／OK超商提供
分享
位於宜蘭蘇澳的7-ELEVEN蜡藝館門市，結合蠟筆風格彩繪營造親子友善空間。圖／...
位於宜蘭蘇澳的7-ELEVEN蜡藝館門市，結合蠟筆風格彩繪營造親子友善空間。圖／7-ELEVEN提供
分享
雲林7-ELEVEN麥豐門市配合隔壁鎮南宮供奉的玄天上帝，特別打造全台第一個「Q...
雲林7-ELEVEN麥豐門市配合隔壁鎮南宮供奉的玄天上帝，特別打造全台第一個「Q版神明3D彩繪牆。圖／7-ELEVEN提供
分享
全家大里成功店位於「泳池第一排」，休憩區可直接觀賞室內游泳池的景觀。圖／全家便利...
全家大里成功店位於「泳池第一排」，休憩區可直接觀賞室內游泳池的景觀。圖／全家便利商店提供
分享

咖啡館淡水河超商
【限時】春節出遊、賞名畫！免費送你去《俄羅斯普希金特展》→

相關新聞

燦坤Apple Day超狂折扣限一天 教育價最高還可再折千元

2019-01-29 16:56

「小瓦掃地機器人」募資稱台版，收到是陸版？讀者爆料：電源線未過認證

2019-01-29 16:13

拍照被關進籠子裡？王麗雅穿出瘋狂馬戲團精神

2019-01-29 16:10

在《吉卜力動畫手稿展》回憶屬於二搞創意的童年！

2019-01-29 15:27

筌美術in巴黎：展現台灣獨有文化與藝術美學

2019-01-29 15:25

木村拓哉與竇靖童跨世代攜手 擔任LEVI'S風格形象大使

2019-01-29 15:12

Jo Malone情人節浪漫攻略！限量鮮花禮盒惹人愛

2019-01-29 15:09

智慧家電 料理更輕鬆

2019-01-29 14:41

圍爐萬用鍋 涮、烤、煎大圓滿

2019-01-29 14:41

連假後第一波！ PAUL開工日連續7天買一送一

2019-01-29 13:47

全球獨家富江蠟燭 《伊藤潤二恐怖體驗展》高雄限定

2019-01-29 13:25

現省670元！ 詩特莉豬年福袋限量上市

2019-01-29 13:21

新年走春推人氣3展聯票 63折超優惠

2019-01-29 13:16

六福村春節門票半價! 全新「泡泡夢境」30號登場

2019-01-29 12:57

大坂直美封后成帶貨王 御用表款熱銷千只

2019-01-29 12:17

鰻魚、牡蠣、炸牛排！4餐廳春節套餐 吃飽又吃好

2019-01-29 11:25

快來捕捉！超萌7公尺「巨型皮卡丘」出沒東區SOGO，還加碼見面會

2019-01-29 10:39

最萌焦點！ZARA小豬包太可愛　一上市就狂賣缺貨！

2019-01-29 10:27

戴上它回頭率百分百！這只Swatch小豬表太可愛　

2019-01-29 09:21

米蘭、巴黎男裝周落幕 看秋冬趨勢

2019-01-29 00:28

台南神農蜜棗 全聯超市買得到

2019-01-28 20:26

華航迎60歲！攜手The North Face 2月推全新機上盥洗包

2019-01-28 18:47

從沒見過這種棗子！全聯限定開賣「蘋果蜜棗」4百有找

2019-01-28 18:09

保養品過期還能用嗎？3招關鍵判斷

2019-01-28 17:42

女孩們的男「彭」友在這裡 Berluti釋出彭于晏新帥照

2019-01-28 16:58

Nike防偽祭出新招 山寨商嗆「根本沒在怕」

2019-01-28 16:13

捧上好禮 收服情人芳心

2019-01-28 14:14

茶品控必認識！英國百年茶專賣店登台 一罐790元

2019-01-28 13:55

天梭再掀潛水表熱潮 黃鴻升帥搭Seastar 1000新表

2019-01-28 13:42

春節迎賓 澳門有大型匯演、煙花表演及花車展覽

2019-01-28 13:06

春節九天連假 六福村推5折優惠門票499元

2019-01-28 11:14

好想要！ 華航與The North Face合作 推出機上盥洗包

2019-01-28 10:54

阿原這款伴手禮 濃濃文創風

2019-01-28 08:52

日內瓦鐘表展／名表較勁 複雜功能vs.微繪工藝

2019-01-27 23:37

佛跳牆 師傅的功夫菜

2019-01-27 23:22

跟陌生人聊天吧！30歲前的妳，來場「終身難忘旅行」必做6件事

2019-01-27 22:37

和男神陳偉霆穿同款有譜 Zegna潮鞋開放客製化

2019-01-27 16:49

帥到發光！老蕭最近好愛「黑金配」西裝

2019-01-27 15:52

獨／40歲看起來像20歲 許路兒不刻意「凍齡」 最欣賞鍾楚紅的美

2019-01-27 15:42
看更多

熱門文章

科學研究證實 「跑步、走路、飛輪」　對減肥根本沒用！

2019-01-28 23:01

蘇揆下令旅客帶肉品入境旅行社也要罰 最高15萬

2019-01-28 22:06

春節有霸王級寒流？吳德榮：連一般寒流都不易發生

2019-01-29 07:41

北市聯醫流感群聚再傳1死 迄今累計2死

2019-01-28 17:54

花蓮慈濟醫院接連打錯針出包 醫界：人員訓練不足

2019-01-28 23:59

盆栽可改善室內空氣品質 北醫研究：PM2.5濃度差1.49倍

2019-01-29 11:22

周四晚北部再變天 低溫13度

2019-01-29 04:54

最新器捐統計出爐！捐贈人數近7年來首度「倒退嚕」

2019-01-28 20:34

流感大爆發 重症個案近5年新高…再增一死

2019-01-28 23:47

鄰居送「過期兩年」料理包她揭驚人真相 網痛批：沒良心

2019-01-29 10:44

類流感就診人數逾10萬 12歲女童併發腦炎喪命

2019-01-29 15:04

把握好天氣 周四晚北部再變天

2019-01-28 20:37

從沒見過這種棗子！全聯限定開賣「蘋果蜜棗」4百有找

2019-01-28 18:09

團客帶肉連坐罰 包正豪批：譁眾取寵

2019-01-29 08:13

地牛翻身！新北市金山區晚間發生規模3.5地震

2019-01-28 19:19

新北市晚間8點發生規模3.3地震 深度約5公里

2019-01-28 20:36

石門水庫枯水土地公廟露臉 北水局：今年第一次

2019-01-29 12:05

團客帶肉 導遊、旅行社連坐

2019-01-29 00:22

台南神農蜜棗 全聯超市買得到

2019-01-28 20:26

東部最大醫學中心再爆疏失 慈濟要如何挽回居民信心

2019-01-28 22:38

雨揚居士2019十二生肖運程大預言3之2／雨揚居士／龍蛇馬羊‧諸事呈祥

2019-01-29 06:00

日本東京流感大肆虐 防疫專家建議戴口罩勤洗手

2019-01-28 22:38

全台走春景點攻略 一路玩到元宵

2019-01-29 09:28

天冷切記「護心6招」 大幅降低心血管疾病發生

2019-01-28 19:00

少子化因現代人吃不了苦？ 他稱3萬5養活老婆小孩引戰

2019-01-29 13:47

今日星座運勢／獅子人逢喜事精神爽 事業多元發展

2019-01-29 00:00

恐怖A流感 3名重症幼兒學童死於腦炎

2019-01-29 14:06

憂鬱女病患近日暴增 精神科醫師：因為要過年了

2019-01-29 13:27

好貴的家鄉味！桃機再罰臘肉火腿 陸客湊錢入關

2019-01-28 23:40

男同學嘟嘴拍照班導留言「別裝娘」 網嗆：不配當老師

2019-01-29 15:27

交通部對UBER無解決方案 計程車司機不排除春節前抗議

2019-01-28 19:31

衛福部才掛保證 慈濟醫學中心打針又出包直接打臉

2019-01-29 00:14

影╱唯一的睪丸卻得睪丸癌 顯微取精手術圓夢當爸爸

2019-01-28 17:54

葉毓蘭：法律人蘇貞昌 連最起碼的民主法治ABC都忘了

2019-01-29 16:37

大掃除必備神器！Dyson cyclone V10不放過任何小細節

2019-01-29 00:00

非洲豬瘟防疫若破功 蘇貞昌：2000億產值全倒

2019-01-29 11:20

重訓瘦不了 運動後有吃對嗎？

2019-01-29 00:31

宣導防豬瘟 海巡署臉書誓言為滷肉飯奮戰

2019-01-28 22:01

最萌焦點！ZARA小豬包太可愛　一上市就狂賣缺貨！

2019-01-29 10:27

又出包！花蓮慈濟誤打超倍抗生素

2019-01-29 00:06
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top