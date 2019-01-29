在《吉卜力動畫手稿展》回憶屬於二搞創意的童年！

2019-01-29 15:27 聯合新聞網 有.設計 uDesign



「吉卜力動畫手稿展」世界巡迴最終站，於中正紀念堂正式開展，展場內一次公開高畑勲、宮崎駿導演從早期「風之谷」到近期「回憶中的瑪妮」歷年吉卜力工作室代表作品，完整展出經典動畫「天空之城」、「龍貓」、「神隱少女」、「崖上的波妞」、「螢火蟲之墓」等1400幅真跡手稿，近距離一探動畫電影內迷人的角色設定、背景處理、關係位置與動作指示等精彩內容。

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這次特別邀請到二搞創意前來參觀《吉卜力動畫手稿展》，在觀展過程中直呼手稿豐富程度，令人嘖嘖稱奇，從手稿創作當中可以看到一部動畫作品如何完成，在每一個不同時期的畫風中，了解創作者最開始的初心。細膩的手繪風格，重現動畫場景，勾起他們許多回憶，談到最令他們印象深刻的動畫，良根談到小時候當看到螢火蟲之墓時，因親子之間說不出的傷痛而感動落淚。郭漁則是對龍貓跟風起特別有印象，龍貓的話，是因圓滾滾的模樣討人喜歡，至於風起這部動畫是自己第一次走進電影院觀賞吉卜力動畫的特別意義。無論是哪一部動畫，就像是從小一路陪伴的玩伴一樣，每個畫面都能讓人暖心一笑，滿盈感慨，轉眼間都在心中留下那感動的永恆。

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如今在展場現場看到如此龐大的創作後，反觀他們自己對於未來的期許與規畫，是希望能透過向吉卜力動畫一樣把屬於台灣的在地文化傳遞出去，接下來將會推出一系列相關議題，首先值得期待的是2019年中會推出與流浪狗相關議題的繪本，再來則是與台灣原生物種、以及在地時間感等與在地文化相關的故事。良根與郭漁期望能把對台灣文化的關心，用圖像與文字的創作感染大眾，藉此讓更多人關心生活周遭。

吉卜力動畫手稿展

展覽日期：2019年1月19日(六)-2019年4月18日(四)(除夕,初一,2/28休館)

展覽時間：10:00-18:00(17:30停止入場)

展覽地點：國立中正紀念堂1展廳(台北市中正區中山南路21號)