筌美術in巴黎：展現台灣獨有文化與藝術美學

2019-01-29 15:25 聯合新聞網 有.設計 uDesign



家，不僅是熟悉舒服的生活環境，也逐漸成為個人品味展演的場域。

在巴黎，時尚潮流不僅呈現於服裝伸展台上，於家居設計領域中，法國巴黎 Maison & Objet 巴黎時尚家居設計展，亦引領著全世界生活美學趨勢；每年春秋兩季的展覽，就如同百花爭艷般，使得 Maison & Objet 成為了許多設計師與風格愛好者的朝聖之地。

圖/筌美術提供。 分享 facebook

作為全球家居家飾設計界的風向球，在短短的五天展期中，透過八個展館，匯集來自世界各地超過 3,000 個知名家居品牌，展現「家」的各種可能性。已有二十多年歷史的 Maison & Objet，自 2018 年9月迎來了全新改版，將八個展館區分為不同展區，各有其主題產品，涵蓋了傢俱家飾、餐盤瓷器、工藝精品、生活設計家飾、頂級織品等。

1月18日登場的春季展，在《Cook & Share》展館中，可以見到眾多的餐廚用具品牌，例如 Aleesi、IVV 等，紛紛推出新一季的商品，讓家中從餐桌到廚房都可成為展現設計與個人風格的場域；而在《Smart Gift》中則展出各式各樣的文具、禮品等，從筆記本、鋼筆到各種桌案小擺件，這個展區是會讓文具控們瘋狂的聖地！《Kids & Family》是近年來逐漸擴大的展區，在童趣風格之上，不只是玩具，孩童的傢俱與家飾的多元設計樣貌更是令人讚嘆，完全滿足了爸媽們扮家家酒夢想的延續。家居中的織品、香氛等，也都在 Maison & Objet 巴黎時尚家居設計展有著獨立的展區，而各式各樣的家居擺飾更是不能缺席。

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《Today》的展區則是彙集了眾多設計品牌，包含 Tom Dixon、ZAHA HADID DESIGN、Seletti 等等，尤其春季展作為整年度的開端，各大品牌紛紛以巴黎作為新一季商品的發表舞台，從現代簡約的幾何造型，到繽紛色彩的活力詮釋，精準呈現最新線上家居潮流前沿。與《Today》相互呼應的則是《Forever》展區，在這個展館中，標榜的是歷久彌新的經典，許多知名傢具品牌在這個展館中，像將整個家都搬了過來！

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立足巴黎十餘年的台灣品牌，筌釋生活美學。

除了以功能類別區分展館外，Maison & Objet 巴黎時尚家居設計展更規劃了具有獨特風格的三大展館，包含新設立的《Unique & Eclectic 獨一無二＆兼容並蓄》主題展館，匯集融合精緻獨特的家飾品牌，突顯奢華不凡的品味。並且在此展區中，特別規劃了 ” SIGNATURE ” 的區域，由委員會嚴格挑選具有指標性之品牌，尤其著重於限量發行、高質感的藝術及工藝家飾精品。在這個匯集歐洲傑出的工藝師品牌，幾乎為歐美頂級家飾精品與工藝設計師天下的展區中，我們看見了熟悉的台灣國旗。「筌美術Gallery Chuan」是今年春季展中唯一獲選進入《Unique & Eclectic SIGNATURE》的台灣文創品牌，以「Unique獨一無二」且具原創性、故事性的雕塑作品，在時尚設計的名流匯集之地-巴黎，展現台灣獨有文化與美學品味。

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筌美術致力於「美的生活」，秉持著「將藝術融入生活，呈現一種美學態度」的初衷，讓美好的事物不只存在於美術館或畫廊，而是在生活的逐一角落中實現。本次展覽，筌美術以「行路」為主題，透過多元藝術詮釋人生路途中行、憩之體悟與感受，猶如品牌自2007年起立足巴黎耕耘十餘年，一步一腳印層層堆砌積累的逐夢路途，期許將台灣的美學設計，呈現於國際視野中。看更多 笙美術 內容，請至有.設計uDesign查詢。