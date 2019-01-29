戴上它回頭率百分百！這只Swatch小豬表太可愛

2019-01-29 09:21 聯合報 記者 聯合報 記者 曾智緯 ╱即時報導



以生肖年作為主題推出新腕表的品牌不少，但誰又能做比SWATCH可愛呢？即將迎來金豬年，品牌打造了全新的限量「豬光寶氣」表，不只有喜氣的外觀，特殊的表殼設計還自帶音效，讓人驚喜不已。

延續了每年都推出生肖腕表的傳統，SWATCH也以代表的豬為主題，化為表盤上的焦點，呈現了全新的「豬光寶氣」表。品牌以象徵吉祥富貴的金色與紅色圖騰交織於矽膠表帶，搭配金色放射狀紋的表盤，而可愛的小豬圖騰，則以白色線條感的方式，出現於6點鐘方向，裡裡外外都讓人感受到新年的氛圍。不過這款限量表最特別的部分，還是在包裝的表盒上，由立體切面構成豬的形狀，同樣有著喜氣的紅色，並且打開之後還會，被網友戲稱像青蛙的豬叫聲音效，相當的特別。因此，不管是要送人還是自己收藏都是很好的新年禮物選擇。

然而，不想要有那麼具象的生肖表，但又想在新年期間祈求好意頭，SWATCH一推出後即大獲好評，且熱賣的Transformation彩色光譜系列。春夏新品也備有大膽配色及純粹簡約設計的透明紅鏡Rosso Bianco腕表，表背的設計突顯紅色的搶眼外型，表鏡上則印有深灰色時標，為腕表增添層次感與活力。

◎哪裡買?

全台Swatch門市及官方購物網站都買的到！