米蘭、巴黎男裝周落幕 看秋冬趨勢

豹紋等動物文將會是今年秋冬的男裝主流趨勢之一，Versace甚至就讓男模頂著「豹紋頭」走上伸展台。 圖／Versace提供 分享 facebook

影響著全世界男裝市場動向的米蘭及巴黎男裝周日前落幕，搶先展出了今年秋冬系列。設計師紛紛端出反映社會氛圍或是符合新趨勢的作品，而又有哪些是值得被關注的呢？

動物花紋的回歸

不管你是否熱愛這樣難駕馭的元素，今年秋冬虎斑紋、豹紋或是蛇紋等圖騰的單品，勢必會成為各個品牌的必備。所以在Philipp Plein的系列裡，可以看到模特們穿著豹紋印花西裝外套和搭配褲子，或是有著金屬光澤的蛇紋和斑馬紋長褲則搭配Oversized羽絨夾克。

細緻可愛的女性元素融入男性配件。 圖／LV提供 分享 facebook

Marni也跟上這一股風潮，把動物紋點綴在領子、袖口上或是搭配明亮色系的針織衫。而Versace在定義新男裝的同時，也把豹紋帶入，不只有外套，連模特兒都頂著豹紋頭，登上伸展台。

DIOR MEN與當代藝術家合作，針織衫具藝術感。 圖／DIOR提供 分享 facebook

嶄新的輪廓剪裁

這一季設計師們探尋了服裝界線的可能，像是Ermenegildo Zegna的藝術總監Alessandro Sartori就利用了毛呢製作成飛行員夾克，展現了在運動休閒和精細設計間的自由詮釋。以科學怪人為靈感的PRADA更是透過剪裁，探索了男子氣概的模糊概念，部分設計還受到軍裝的影響，於是採用纖細略微修身的褲款和外套，搭配了多環式寬皮帶。

路易威登在秋冬男裝的百褶裙飄逸浪漫，連女性都為之心動。 圖／LV提供 分享 facebook

混搭依舊是王道

然而撞色和各式帶有後現代主義的迷幻印花，則是此次米蘭男裝周的新興趨勢之一。以「夢幻仙境」為主題的Etro就以七彩絲線編織出有3D立體效果的緹花面料的飛行員夾克、經典的Paisley變形蟲圖紋經過解構重組，有著全新的面貌。

秋冬男裝以裙裝占絕大多數。 圖／取自Thom Browne官網 分享 facebook

男扮女裝最鮮明

在2019秋冬巴黎男裝周上，路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）、Thom Browne就直接以女性化的裙裝征戰伸展台。路易威登以百褶絲綢、美國星條旗作為裙裝表現，上衣為針織衫的時髦搭配，或是展現當季特色的帥氣圍領；Thom Browne以珍珠棉氣泡膜打造女裝，墊肩、抹胸等剪裁都源於女性細節，且除了格紋西裝拼接傘狀裙的寬襬之外，多數服裝採窄裙的直身設計，男模行走時相當拘束，也反映昔日女性受社會壓力綑綁的意識形態。

而除了裙子，江奕勳（ANGUS CHIANG）在2019秋冬以農林漁牧的庶民生活做發想，台灣水果紙箱也成為圖樣設計，強調曲線的腰封形貌來自水果網套，相當幽默。

路易威登在秋冬男裝的百褶裙飄逸浪漫，連女性都為之心動。 圖／LV提供 分享 facebook

除了裙裝當道，聯名合作也帶來繽紛炫目的圖騰表現，例如VALENTINO創作總監Pierpaolo Piccioli與Undercover設計師高橋盾攜手，將街頭時尚的觸覺，以脫俗精巧的圖案表現；DIOR MEN男裝創意總監Kim Jones則與當代藝術家 Raymond Pettibon合作，以其畫作轉化為印花、針織及手工刺繡，看似「蒙娜麗莎」的形體或是印象派畫風的天空，讓男裝增添柔媚。