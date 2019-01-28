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華航迎60歲！攜手「北臉」2月推全新機上盥洗包

2019-01-28 18:47聯合報 記者魏妤庭╱即時報導

迎接60周年到來，華航陸續推出新產品及活動，首波主打長程航線豪華商務艙及豪華經濟艙全新的雞上盥洗包，首度與戶外運動品牌The North Face跨界合作，結合飛行元素，拉鍊採取飄帶鑰匙圈，豪華商務艙款式更是突破傳統包款，採取戶外裝備袋概念設計，防潑水材質搭配攀岩造型掛勾，並分為RED跟BLACK，分別在2月、6月上線。

華航首次跨界與運動品牌The North Face合作，推出全新機上盥洗包，包款設計部分，豪華商務艙突破傳統款，採取戶外裝備袋概念設計，運用防潑水材質，搭配攀岩造型掛勾，不僅實用且時尚。另豪華經濟艙以手袋發想，使用超輕量Tyvek材質，質地強韌觸感柔軟，而且可防水，方便重複使用。

華航推出與The North Face聯名的盥洗包，內容物包含潔齒套組、眼罩、耳塞等基本備品，並且依照艙等精選產品，像是韓國品牌蘭芝保養組合及摩洛哥香氛髮油等，讓旅客可享受自在舒適的空中時光。

此次推出的聯名盥洗包，預計未來會陸續推出多款色系，從2月起，The North Face Red正式上線，The North Face Black則是預計在6月上線。

The North Face Black預計6月正式上線。圖／華航提供
The North Face Black預計6月正式上線。圖／華航提供
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The North Face Red則預計2月上線。圖／華航提供
The North Face Red則預計2月上線。圖／華航提供
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華航與The North Face聯名推出盥洗包。圖／華航提供
華航與The North Face聯名推出盥洗包。圖／華航提供
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華航經濟
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