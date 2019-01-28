王座國際四大餐飲 推春節限量餐點

2019-01-28 17:43 經濟日報 記者 經濟日報 記者 韓化宇 ╱即時報導



與消費者共同歡慶新年到來，王座國際餐飲旗下餐飲品牌包括杏子豬排、京都勝牛、段純貞與大阪王將，即日起至3月底推出多種春節限定、限量餐點與禮盒，不管想要攜家帶眷外出用餐，或是春節贈禮聊表心意，王座國際餐飲都已準備好，讓消費者面子裡子兼顧。

杏子豬排推出滿「鰻」福氣組合餐，鰻魚在日本不僅代表長壽，更有豐富的營養價值，與祛除寒氣之功效。杏子豬排結合炸鰻魚與人氣商品腰內肉，並且將唐揚炸雞、玉子燒及霜（冰）淇淋組入肆人餐中，健康與飽足感兼具。滿「鰻」福氣組合餐同時有二人套餐與四人套餐的貼心組合，簡單用餐或多人聚餐皆適宜。

段純貞牛肉麵推出新春限定珍饌滷水禮盒，獨特香醇醬汁將各式小菜久滷入味，人氣單品牛筋、牛肚、百頁豆腐，搭配豆干、滷蛋等小菜基本盤，鹹潤爽口、入味卻不乾柴，為逢年過節各家餐桌上必備的人氣拼盤。

京都勝牛推出台灣限定「大吉大犡」雙人餐，牛肉選擇來自日本原汁原味的厚切菲力，炸工秉持京都勝牛高溫油炸快取工法，讓牛肉內部擁有最飽滿的肉汁及原味的鮮甜，搭配特選廣島 2L 特大牡蠣，保留牡蠣高營養的胺基酸成分，裹粉後快速油炸，造就外酥內滑嫩的甜美口感，海陸二味搭配擁有雙重享受。