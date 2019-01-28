保養品過期還能用嗎？3招關鍵判斷

2019-01-28 17:42 聯合報 記者 聯合報 記者 劉小川 ╱即時報導



最近大家都在大掃除，女生打掃自己的房間時，一定會掃出一大堆，可能過期（或快過期）的保養化妝品，面對這些瓶瓶罐罐，外觀看起來很正常，打開聞一下也是很正常，許多人一定都在想，這樣丟掉也可惜，到底可不可以用？或是擦在身上也沒差吧！？ 過期的保養品，到底可否用呢？圖／摘自Pelexs 分享 facebook

當紅網路醫療團隊「美的好朋友」，就分享3個關鍵，用來判斷到底能不能用！

1.聞起來很正常，可不可以用？

雖然過期保養品打開來聞，感覺很正常，但其實是否變質，或甚至有細菌、黴菌產生，也無法用肉眼來判斷，雖然實際使用，不一定有問題，但如果有問題，擦上去造成皮膚刺激或有其他反應，到時候就後悔莫及了。 很多人會把過期的乳液，拿來塗抹身上。圖／摘自Pelexs 分享 facebook

2.過期乳液，可否拿來擦手腳？

雖然一般人的手腳角質層比較厚，刺激性沒有那麼強，但沒人保證「真的沒問題」，如果使用了，後來皮膚出現問題，也沒辦法跟廠商吵，畢竟自己使用過期品，又不照正常使用，還是有很高風險。

3.保存期限雖然有標示，但超過一點點時間沒關係吧？

雖然化妝保養品的保存日期，都經過安定性、微生物與溫度的虐待測試，但其實沒有真正的官方、第三方檢驗機制，其實也沒有真的會一瓶一瓶去檢查，所以雖然可能在保存期限內沒問題，但若是超過了，可能還是有問題。 過期的商品還是不要用！圖／摘自Pelexs 分享 facebook

簡單來說，就是過期的保養化妝品，就是「不要用」，以免皮膚發生任何的問題，反而投訴無門。 部分化妝保養品上，會有PAO標誌，24M代表開封24個月內要用完。記者劉小川／攝影 分享 facebook

但另一方面，也要注意是否有「開封後的保存期限」，部分保養美妝品，會標示開封後的保存期限，因為產品如果接觸空氣了，就會產生細菌，歐盟有制定一套PAO（Period After Opening 開封後保存期限），通常在包裝的底部或側邊，有一個像是罐子被打開的圖形，若有標示「6M」，代表開封後6個月內要使用完，建議每次開封後，記得標注日期，自己才不會忘記。