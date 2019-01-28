學測馬世芳題組惹議 大考中心：答對率達6成7偏高

2019-01-28 17:31 聯合報 記者 聯合報 記者 吳佩旻 ╱即時報導



歷年學測國文科經常改寫名人或作家的文章來命題，引起不少話題，卻也致當事人不快。今年國文引用樂評人馬世芳、作家張曉風等人的文章，馬世芳先自認答題有困難；張曉風也批，原文被過度割裂，要求應給版權費。對此，大考中心主任劉孟奇強調，符合著作權規定，為避免後續爭議，未來將不用這些人的文章；至於爭議題，答對率也高達6成，比一般高。

今年學測國文科閱讀測驗第28到30題，引用樂評馬世芳談音樂創作人羅大佑、李宗盛的文章。馬世芳本人得知作品變成考題，在臉書上發文指出，對於3題選擇題，前2題左看右看，連自己都選不出「正確答案」。事後引發考生及家長質疑，認為此題是否有爭議，但大考中心迄今未接獲考生反映。

劉孟奇表示，經統計，有關馬世芳的那篇文章，考生得分率達67％，比一般還稍微偏高，顯示多數考生都有能力正確作答，應沒什麼爭議。

此外，國文科第13至14題也改寫作家張曉風《這些芒果，是偷來的嗎？》來命題，張曉風對此表示不滿，認為引文過度割裂她原文，且事前事後都未知會她，也都沒給任何版權費。張曉風在臉書上說，考生都要繳費才能考試，出題者也可拿出題費，作者卻在事前事後都不被知會，也沒拿到版權等費用。

劉孟奇指出，考試人員是比照《著作權法》第54條規定，重製文本後做為命題，且為了避免洩題，不需事先告知作者、也不需付版權費。他也說，各學校許多考試也常引用作家的文章，「若都要付版權費，太恐怖了」。至於張曉風批評原文被過度割裂，他指出說，這篇文章多達2000字，若用原文命題，恐篇幅太長，應該適度刪減。