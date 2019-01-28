女孩們的男「彭」友在這裡 Berluti釋出彭于晏新帥照

2019-01-28 16:58 聯合報 記者 聯合報 記者 曾智緯 ╱即時報導



人氣男星彭于晏成為法國男裝品牌Berluti的代言人，並且釋出了全新形象影片，除了演繹品牌的優雅風格之外。在影片中小露胸肌的彭于晏更讓女紛絲們瘋狂，這支廣告短片更是有千萬的人次的觀賞，成功的創造話題。

後來，彭于晏更在日前以代言人的身份首度參與Berluti的2019秋冬男裝大秀，憑藉著優異的外語能力更是直接坐在品牌擁有者的家族成員身旁，足見Berluti對他的重視。彭于晏也順勢在巴黎的秀場內拍攝了一系列的帥照以慰粉絲的期待，不僅如此，品牌也隨著換季展開，也曝光了由他擔綱主角的全新春夏形象大片。彭于晏在廣告中身穿皮革拼接深藍色羊絨夾克和Scritto圖紋黑色短袖針織衫，藉由黑、白影像的方式，把他的帥氣魅力發揮到極致，還帶出了這系列的優雅理念，同時回溯過去，探索Berluti的精湛皮革工藝。

Berluti 2019春夏系列廣告大片，彭于晏的造型由Mauricio Nardi操刀，採用「Berluti 1895 Paris」全新 Logo 致敬未來，這也是對品牌精髓做出全新時代的解讀。同時呈現的Alessandro綁帶鞋採用整張皮革製作而成，沒有任何外露縫線，而設計師Kris Van Assche以手工 Patina 古法染色賦予創新藍色，重現細膩工藝光輝。而Cube 小牛皮旅行袋以黑白對比色勾勒基本線條，透過Vitello Mat 皮革與 Scritto 尼龍內裡帶來材質對比，展現獨具匠心的設計。