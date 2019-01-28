情人節穿「愛心鞋」過分可愛 謝欣穎高冷混搭也超配

2019-01-28 16:38 聯合報 記者 聯合報 記者 曾智緯 ╱即時報導



為了情人節的到來，adidas Originals推出限定款的Stan Smith鞋，裝飾有「愛心」圖案，可愛度破表。同樣是愛心主題，PUMA則推出了Basket Crush鞋，大膽主張人人都有勇敢說愛的自由與權利，並邀請謝欣穎以不同造型混搭，一點都不違和。

除了迎接農曆新年的到來，adidas Originals也為二月份的情人節做足了準備，打造情人節 Stan Smith 愛心特別系列，完全顛覆經典復古既定印象。品牌將代表性的三線設計採以愛心形狀詮釋，就連鞋身內裡也絲毫不馬虎，充滿了女性的活潑與可愛風格，更備有優雅小白鞋版本和鮮豔迷人的紅色漆皮版本，兩款皆都讓人好生火，結合舒適的穿著感受，讓女性好好寵愛自己，也是男性朋友們的送禮首選。