Nike防偽祭出新招 山寨商嗆「根本沒在怕」
知名潮鞋市場龐大，而且逐年增加，因為有利可圖，讓仿冒、山寨的鞋款也充斥在不同的銷售平台，衝擊了品牌信譽。因此，Nike祭出防偽新招，要讓消費者得以自行辨識，不過山寨商也沒在客氣，早就準備好，甚至回嗆「根本沒在怕！」
根據台灣Nike的品牌人員透露，在今年秋季開始所生產的新鞋，都會加上帶有RFID技術的不可重覆利用吊環。這樣的舉措，最大的目的除了可讓消費者自行透過其他的條碼或是QR Code就能得知鞋款的來歷，可說是鞋子的「身分證」，更是能當作驗明正身、防止山寨品魚目混珠。另外就是更能有效的管理庫存，和保護品牌等功能。據了解，這樣的做法是特別針對大中華地區（包括台灣）所實行的措施，台灣未來何時會開始執行，時間則未定，極有可能在中國市場會先行開始。
不過，這樣的防偽技術看在仿冒商的眼中，卻是毫無意義的作為，甚至在社群平台中，回嗆「根本沒在怕！」因為他們也能仿冒的出來。而且直接秀出，早有業者洽詢要製作相關RFID吊環的對話記錄，讓人感受到山寨的強大能力。業界專家就認為，防偽的立意良好，不過多數的消費者只期待買到「相似」的產品，並不在乎是否為真品，只要價格可接受就好。所以這項技術，最後還是會成為Nike管理庫存上的利器，是否真的能遏制仿冒風潮，市場都在等著看。
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