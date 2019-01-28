風尚父子三人 攜手打造火鍋新品牌「牛鍋」

2019-01-28 15:51 經濟日報 記者 經濟日報 記者 宋健生 ╱即時報導



在中部有20年歷史的風尚人文咖啡館集團，繼「肉肉」燒肉之後，又一新代表作品-「牛鍋」私藏鍋物，在農曆年前美味登場，這次父子三人攜手，為的是給新品牌新風貌。

目前，風尚人文咖啡館在台中、彰化、嘉義、竹北等地區有12家分店，肉肉燒肉在台中有2家分店，位於台中市文心路三段的牛鍋，則是首家分店，也是最新品牌。

風尚人文咖啡集團董事長薛景超指出，風尚20年前就開始賣火鍋，20年來始終是鎮店之寶。隨著火鍋專賣店一家一家開，是時候把火鍋拉出來單獨做一個新品牌了。

兩年前，兩個兒子薛君凱、薛博誠創立了肉肉燒肉，所以父子三人討論，把挑選燒肉的肉品品質精神，再把風尚鎮店之寶火鍋湯底結合，發揮一加一大於二的精神，提供給客人好的現熬的湯底加好的肉品品質。

不同於現在坊間速成的火鍋店，使用的是粉製或者濃縮高湯，牛鍋堅持湯底每天新鮮熬煮，平均完成一鍋湯底需耗費4至6小時才能熬製好的湯底。

比如秘藏大骨昆布鍋，使用的是大骨雞骨、高麗菜白菜熬煮4至6小時的新鮮湯頭，再加入昆布帶出濃厚的湯頭鮮味。而京都柚子胡椒鍋，是傳承經典日式柚子風味的火鍋，有著細膩的風味與口感。

另一款天然發酵泡菜鍋，用新鮮手工醃漬發酵的泡菜，過程不使用白醋強制發酵，而是以最傳統最天然的方式，控制泡菜的濕度溫度以及時間，讓口感更柔和，更回甘。

薛君凱說，在套餐的肉品跟海鮮部份，包括份量跟質量都有更多的著墨。

在質的部份，一般火鍋店使用的雞腿排，是使用冷凍雞腿切片，而牛鍋使用的是每日直送的溫體雞腿排，羊肉使用的是台灣品種黑面羊，豬肉套餐則是使用台灣的豬梅花跟豬松阪。

在量的部份，套餐肉品正常分為兩種規格，肉品正常重量150克，加量變250克，價格只增加60至90元，物超所值。

海鮮套餐部分，最推薦生猛活龍蝦大拼盤售價1,180元。主菜是一支活龍蝦，還有草蝦、天使紅蝦、軟絲、蛤蠣、鯛魚、鱸魚、鮭魚、蚵仔等，當然少不了19種配菜的菜盤，成為滿滿一鍋的鮮甜美味。

飲料有咖啡、無糖綠茶、玫瑰苺果茶、冬瓜檸檬茶等無限暢飲。