茶品控必認識！英國百年茶專賣店登台 一罐790元

2019-01-28 13:55 聯合報 記者 聯合報 記者 魏妤庭 ╱即時報導



茶品控必認識！來自英國百年茶Whittard在台灣成立了第一間海外專賣店，包含微風南山及三井Outlet Park台中港門市，皆以販售乾貨如散茶、茶包、即溶茶巧克力粉、茶具、杯具等為主。另三井Outlet Park台中港門市在店內設有Tea Bar，販賣20多種冷熱茶飲，提供消費者選擇。

Whittard由Walter Whittard創立，在1886年開設第一間專門店，已經有百年歷史，其最大特色就是強調為百分之百正統英國文化茶葉品牌，創新調和各種英式調和茶，從經典系列、調配風味茶系列，以及全球各地的經選單品茶等，而且每一款茶罐都有數字編號，每一種數字代表茶種，皆有背後獨特個性及故事。

像是經典推薦的伯爵茶，其號碼為33號，就是因為伯爵茶是以英國首相查爾斯格雷命名，而該名首相在1833年執政期間廢除奴隸制度，因此以33為號碼紀念這個歷史時刻。而英式傳統的喝法，則可加上一片檸檬來提升伯爵茶的香氣和滋味。

看準台灣市場喝茶商機，Whittard選在台灣開設第一間海外專賣店，並同步進駐微風南山及三井Outlet Park台中港，兩家專賣店皆以乾貨為主，像是散茶、茶包、即溶茶巧克力粉、茶具與杯具，更設置英國百年傳統 W Wall牆面。

其中，微風南山店鋪可購買得到散茶，能直接選購喜歡的茶後再包裝。另三井Outlet Park台中港則在店內設置Tea Bar，販售20多款冷熱茶飲、熱巧克力和咖啡，讓消費者可以在此悠閒品茶，而該類型店型也是海外第一間。