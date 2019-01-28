天梭再掀潛水表熱潮 黃鴻升帥搭Seastar 1000新表

2019-01-28 13:42 聯合報 記者 聯合報 記者 曾智緯 ╱即時報導



2018年3月天梭表（TISSOT）首度在巴塞爾鐘表展上，曝光Seastar 1000潛水表，因為超值的價格與規格，未上市就引起討論。延續這樣的熱潮，品牌更在今年推出全新的計時碼表款，並請來「小鬼」黃鴻升搶先演繹搭配。

當去年7月，天梭海星潛水Seastar 1000系列一上市，200餘只的腕表就在一個月完售，其後更有數百人願意等待，這只被譽為「史上最超值的機械潛水表」。即使需要等待，不論是經銷點還是直營店都依舊有不少消費者的詢問，於是挾帶著這樣的熱潮，天梭表在今年推出同樣設計，但功能更升級的計時碼表款。一樣俱備了漸層色表盤、和防水達300公尺的功能，另外更置入了30分鐘、毫秒與60秒的計時盤，表徑也加大到45.5毫米。但改以石英機芯取代原有的Powermatic 80機械機芯，不過價格更為親民，實用性更強大。