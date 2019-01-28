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天梭再掀潛水表熱潮 黃鴻升帥搭Seastar 1000新表

2019-01-28 13:42聯合報 記者曾智緯╱即時報導

2018年3月天梭表（TISSOT）首度在巴塞爾鐘表展上，曝光Seastar 1000潛水表，因為超值的價格與規格，未上市就引起討論。延續這樣的熱潮，品牌更在今年推出全新的計時碼表款，並請來「小鬼」黃鴻升搶先演繹搭配。

當去年7月，天梭海星潛水Seastar 1000系列一上市，200餘只的腕表就在一個月完售，其後更有數百人願意等待，這只被譽為「史上最超值的機械潛水表」。即使需要等待，不論是經銷點還是直營店都依舊有不少消費者的詢問，於是挾帶著這樣的熱潮，天梭表在今年推出同樣設計，但功能更升級的計時碼表款。一樣俱備了漸層色表盤、和防水達300公尺的功能，另外更置入了30分鐘、毫秒與60秒的計時盤，表徑也加大到45.5毫米。但改以石英機芯取代原有的Powermatic 80機械機芯，不過價格更為親民，實用性更強大。

而向來就是品牌粉絲的黃鴻升早就擁有Seastar 1000海星系列自動腕表，更是在主持節目時多次用以搭配，讓他愛不釋手。而新款的石英計時碼表款，外觀保有了原先的經典設計，讓黃鴻升表示「無論是正裝或休閒的打扮，甚至有時候我很隨興的穿搭，我覺得Seastar 1000都能完全無違和感的與我在一起」。另外，表圈上的刻度針具實用安全功能，標記出一般水肺潛水的安全時限，而旋入式表冠則可確實防水，並且經由表冠護橋保護，避免受到碰撞而損傷。

天梭海星潛水Seastar 1000系列石英機芯計時碼表，不鏽鋼表殼搭配橡膠表帶...
天梭海星潛水Seastar 1000系列石英機芯計時碼表，不鏽鋼表殼搭配橡膠表帶，約16,700元。圖／TISSOT提供
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天梭海星潛水Seastar 1000系列石英機芯計時碼表，黑色表面，不鏽鋼表殼、...
天梭海星潛水Seastar 1000系列石英機芯計時碼表，黑色表面，不鏽鋼表殼、表鍊，約17,600元。圖／TISSOT提供
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黃鴻升帥搭天梭海星潛水Seastar 1000系列石英機芯計時碼表， 約16,7...
黃鴻升帥搭天梭海星潛水Seastar 1000系列石英機芯計時碼表， 約16,700元。圖／TISSOT提供
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天梭海星潛水Seastar 1000系列石英機芯計時碼表，藍色表面，不鏽鋼表殼、...
天梭海星潛水Seastar 1000系列石英機芯計時碼表，藍色表面，不鏽鋼表殼、表鍊，約17,600元。圖／TISSOT提供
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小鬼黃鴻升以西裝外套搭配天梭海星潛水Seastar 1000系列石英機芯計時碼表...
小鬼黃鴻升以西裝外套搭配天梭海星潛水Seastar 1000系列石英機芯計時碼表，造型完全不違和。圖／TISSOT提供
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星系
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