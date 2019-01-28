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春節迎賓 澳門有大型匯演、煙花表演及花車展覽

2019-01-28 13:06經濟日報 記者楊文琪╱即時報導

農曆新年即將到來，澳門特別行政區政府旅遊局將於年初三(2月7日)及初六(2月10日)呈獻大型賀歲活動 －「金豕報歲喜回家2019農曆新年花車匯演」 與旅客同慶新春，精彩內容包括花車巡遊、大型匯演、煙花表演、花車展覽及花車投票活動。節目豐富，年味滿點，建議農曆春節期間計劃出遊的旅客可以到澳門渡過一個歡樂的春節假期。

澳門旅遊局表示，農曆新年花車匯演已逐漸成為澳門具代表性的節慶盛事活動之一。今年的花車匯演將結合美食元素並以「回家過年」為主題，18部花車將分別代表極具「好意頭」的新年菜式，為旅客送上源源不絕的福氣，並向世界呈現澳門美食和傳統文化的魅力。

今年農曆年初三的活動將有花車巡遊、表演隊伍巡遊及煙花表演。18部閃爍奪目、福氣滿滿的花車將聯同32支海內外表演隊伍於晚上8時在澳門旅遊塔前的西灣湖廣場開始，經孫逸仙大馬路到達終點澳門科學館。下午5時30分開始在各定點表演區安排一系列的暖場表演。晚上9時45分於旅遊塔對開海面將舉行15分鐘的煙花表演，將為觀眾送上熱鬧歡樂的年初三晚上。當晚的觀眾席分別設於西灣湖廣場、觀光塔街前地、觀音蓮花苑前廣場及澳門科學館前圓形地。

為方便旅客到現場觀看匯演，澳門旅遊局於澳門、氹仔及路環設置五條免費穿梭巴士線往來該區及活動場地。當晚8時起在多個地點亦設置屏幕直播花車匯演，好讓大家觀賞整個匯演的精彩過程。

農曆年初六將有花車匯演及壓軸文藝表演。當晚8時將於沙梨頭北街舉行起步儀式，18部花車經青洲大馬路、拱形馬路、黑沙環馬路、慕拉士大馬路、黑沙環第四街、長壽大馬路、市場街至祐漢街市公園為終點，之後更有壓軸文藝表演可以欣賞。

此外，旅客只需掃描花車上的二維碼即可進入投票平台參加“我最喜愛花車投票活動”，挑選最喜愛的花車及提交個人資料後，將有機會參加大抽獎，獎品包括足金金豬擺設。花車將於2月7日晚上10時至10日下午5時在澳門科學館海堤，以及2月10日晚上10時至2月17日下午6時在塔石廣場展出，花車的燈飾裝置亦於下午6時至晚上10時亮燈(2月7日、10日及17日因配合花車匯演而有所調整)，供旅客到場免費觀賞。詳細春節賀歲活動內容，請參考：http://content.macaotourism.gov.mo/uploads/mgto_events_festivals/CNYParade_Flyer_2019.pdf

農曆新年即將到來，澳門特別行政區政府旅遊局將於年初三(2月7日)及初六(2月10...
農曆新年即將到來，澳門特別行政區政府旅遊局將於年初三(2月7日)及初六(2月10日)呈獻大型賀歲活動 －「金豕報歲喜回家2019農曆新年花車匯演」 與旅客同慶新春，精彩內容包括花車巡遊、大型匯演、煙花表演、花車展覽及花車投票活動。　圖／澳門旅遊局提供
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農曆新年即將到來，澳門特別行政區政府旅遊局將於年初三(2月7日)及初六(2月10...
農曆新年即將到來，澳門特別行政區政府旅遊局將於年初三(2月7日)及初六(2月10日)呈獻大型賀歲活動 －「金豕報歲喜回家2019農曆新年花車匯演」 與旅客同慶新春，精彩內容包括花車巡遊、大型匯演、煙花表演、花車展覽及花車投票活動。　圖／澳門旅遊局提供
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