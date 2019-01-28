捧上好禮 收服情人芳心

2019-01-28 14:14 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 葉卉軒 ／台北報導



全新限定版玫瑰金膠囊咖啡機，肯定是個會讓人驚喜的情人節禮物。 雀巢／提供 分享 facebook

由於九天春節連假一結束，緊接著就是西洋情人節了，今年不少情人節商品已陸續推出，大量運用象徵愛戀的心型圖案，還有各種浪漫的粉色與玫瑰金等甜蜜色彩，滿溢著浪漫甜蜜的氛圍，呼喚情人們記得提前「放閃」喔！

多功能心型手袋

國際精品路易威登將推出一系列心型手袋，並採多功能設計，能隨心所欲地變化使用，一條可拆卸的肩背帶、一條皮革手提帶及一個背面環圈，使此款包包可以使用肩背、手拿或附在皮帶上三種不同的方式隨身攜帶，而此款心形手袋並推出以愛情鎖點綴的嫩粉紅及緋紅兩色。

路易威登將推出一系列心型手袋，並採多功能設計，有嫩粉紅及緋紅兩色。 路易威登／提供 分享 facebook

CHARLES & KEITH情人節系列則是將象徵浪漫的愛心圖騰，以俏皮有趣的手法表現在鞋款及包款上，佈滿鞋面及蝴蝶結的紅色小愛心、鞋底印有愛心的可愛球鞋、將愛心形狀做成提把的托特包等，穿搭時就能感受沐浴在愛情中的甜蜜美好。

米奇90周年限量包

喜愛米奇的情人們，則不妨考慮自2019年春夏開始大幅降價26%的比利時包包品牌Kipling，今年首波主打商品「米奇90周年限量包款」，以現代手繪風格來呈現1928年最經典原始的米奇圖樣，其中Kipling D MYHIPHRY丹寧滿版俏皮米奇印花托特袋，還以托特袋及隨身附件袋1+1的搭配設計，來訴求商品的多功能性。

北歐珠寶品牌Trollbeads今年西洋情人節則是推出「戀愛鳥」新品。 Trollbeads／提供 分享 facebook

百年丹麥皇室精品GEORG JENSEN喬治傑生，則是推出2019年全新心型鍊墜，以立體的心心相印設計，呼應人與人間倆心相印的真摯情誼，還有以流暢線條盡顯溫暖都會時尚的MERCY也是全新系列，而經典人氣的FUSION戒指，則有著完美融合的圓圈，象徵人與人間的包容，深受品味質男喜愛。

另一北歐珠寶品牌Trollbeads今年西洋情人節則是推出「戀愛鳥」新品，此款設計鳥兒猶如收翅停泊，彷彿隨時等待著有任何新的訊息，就即將振翅飛翔，將最深的情意傳遞到最愛的人那裡。

英國錶飾品牌Olivia Burton也以2019年首個新系列-Bejewelled Florals迎戰西洋情人節。 Olivia Burton／提供 分享 facebook

英國錶飾品牌Olivia Burton也以2019年首個新系列-Bejewelled Florals迎戰西洋情人節，靈感來自閃鑽及刺繡點綴的時裝風格，以手繪的花卉圖案與寶石印花，搭配人氣的粉色系手錶帶，描繪出英倫庭園的優雅氣息。同系列的首飾款式亦以閃鑽點綴，呈現低調的華麗氣質。

果香滋味男女對香

「男女對香」一直以來也都是情人間送禮的熱門選項之一，CALVIN KLEIN新推出的「永恆熾愛男女對香」，男香部分洋溢著東方馥奇調香氛，以多汁可口的鳳梨為開端，帶出一股清新的果香滋味，猶如男子給人的陽光氣息，整體香氛營造出清新但溫暖、舒服且感性。而女香同樣也有著迷人的果香氣息，以鮮綠柑橘為開端，詮釋女人於熱戀時期的可人模樣。特別值得一提的是，此款男女對香的後調則是一樣的，以帶有燻燒氣息的勞丹脂為基調，帶出這款對香的獨特迷人之處。

永恆熾愛男女對香。 CALVIN KLEIN／提供 分享 facebook

有「法國普羅旺斯香氛之王」美名的Rose et Marius，在2019年的西洋情人節推出「經典玫瑰香氛」與「無花果樹香氛」，玫瑰香氛精緻且迷人，有經典玫瑰香水＋香氛皂的組合，也有單一的經典玫瑰香氛蠟燭。

而無花果樹有著獨特氣味的葉子，在溫暖的陽光下隨風飄散，這就是屬與南法的慵懶，目前Rose et Marius已由JOY COLORi珠寶家飾旗艦館獨家引進來台。

無花果樹有著獨特氣味的葉子，在溫暖的陽光下隨風飄散，這就是屬與南法的慵懶。 Rose et Marius／提供 分享 facebook

玫瑰金膠囊咖啡機

想讓你的「她」少女心大噴發，雀巢經典不敗的Genio 2膠囊咖啡機今年首度推出「亞洲限定」-玫瑰金新版本，肯定是個會讓人驚喜的情人節禮物，且這款玫瑰金膠囊咖啡機不僅有輕奢價3299元，且加購膠囊滿額再送獨家「潮粉版馬卡龍隨行杯」。

和菓子包裝彩襪

ISSEY MIYAKE MEN則是推出專屬於「東方的情人節」獨特小禮，以「東方和菓子」作為概念的情人節彩襪，特別以和菓子甜點的包裹方式包裝著，而和菓子亦被稱為「日本飲食文化中的曼妙花朵」，格紋圖案的彩襪，靈感則是來自於傳統日本色彩，共有紫色、橘色、卡其色，三種色彩可供選擇，且與手帕搭配相互呼應。