全球獨家富江蠟燭 《伊藤潤二恐怖體驗展》高雄限定

2019-01-29 13:25 聯合新聞網 udn售票網



圖/文 福福好創意提供 分享 facebook

「日本恐怖美學大師」伊藤潤二筆下的恐怖故事一直深受廣大粉絲喜愛，如今最經典的人物強勢降臨高雄駁二，富江、淵小姐、雙一、寒氣等，紛紛化為真實人物，出遊高雄各大景點，愛河、85大樓、高雄車站、龍虎塔、高雄圖書館等著名打卡點，從白天、日落到黑夜，在不同的時間、以不同的角度看盡高雄之美。最終站回到高雄駁二特區《伊藤潤二恐怖體驗展-絕命逃走中》內的「恐懼鎮」、「告別市」，他們將帶領你深入黑暗恐懼之境，體驗今年最獨一無二的走春行程，農曆年節九天連假活動絕對精彩不無聊！

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展覽內不僅氣氛讓人驚嚇指數破表，另設有免費入場的限定商店，台北站開始好評延燒不斷、人氣爆棚的嚇破膽造型餐飲商品，伊藤潤二筆下的角色齊聚一堂，經典人氣角色雙一、富江也推出多樣新款商品，帆布包、衣著、手機殼等，周邊商品一應俱全、粉絲絕對逛得滿意買得開心！這次高雄駁二站，也特別推出高雄場限定商品，如雙一、富江的原版漫畫彩稿海報，另外，由伊藤潤二老師親自監修的「富江」全球限量、夢幻逸品可於官方線上商店預購。

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本次展覽與知名蠟燭品牌eyecandle合作推出「富江雙色造型蠟燭」，蠟燭外層白皙動人，內層黑色顫慄，猶如富江不滅的美貌與她內心最闇黑的層面，完美還原《富江-酒醪》原著篇章中的造型。 燃燒後的蠟滴，彷彿看見富江瞳孔流出黑色的淚水，在黑暗中閃閃發光。

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除了絕對吸睛的造型蠟燭外，還邀請到台灣著名原型創作團隊「Noah’s Crate Studio」共同製作「愛藏版」富江公仔，每組皆附限量流水編號與伊藤老師親筆簽名證書。此外，為了配合展覽的恐怖驚悚風格，更特別推出異色「嗜血版」富江公仔，全台首發限量100組。所有富江公仔僅在本次展覽中販售，錯過絕版，絕對就是忠實粉絲和漫畫迷必收夢幻珍藏。

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展出資訊

伊藤潤二 恐怖體驗展 絕命逃走中 高雄站

展出地點：駁二藝術特區大勇倉庫自行車倉庫（高雄市鹽埕區大勇路一號）

展出時間：2018.12.29 – 2019.03.03（除夕休館一天）