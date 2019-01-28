春節九天連假 六福村推5折優惠門票499元

2019-01-28 11:14 聯合報 記者 聯合報 記者 郭政芬 ╱即時報導



六福村2019年第一季以阿拉伯皇宮為舞台的「甜蜜魔宮」，將再一次帶來甜蜜又夢幻的樂園體驗。今年甜蜜魔宮要帶領遊客進入「公主的泡泡夢境」，有神燈泡泡機、夢幻水晶球、鏡像萬花筒、旋轉蛋糕溜滑梯等全新奇幻的必拍景點。因應即將到來的春節連續假期，六福村也推出全年度最低5折優惠價499元。

六福村指出，這次有高三公尺的玻璃巨型水晶球就坐落在皇宮區內，泡泡內有縮小版阿拉伯皇宮與棒棒糖，與皇宮場景相互輝映，水晶球內裝置五彩小球，營造出大小泡泡繽紛飛舞的畫面，還有要讓遊客直接走入奇幻的絢麗世界「鏡像萬花筒」，就是要讓遊客快門按不停。

「加碼營造遊樂氛圍，就是要讓遊客驚喜連連！」六福村行銷經理葉益亨說，除了用心布置與營造的打卡景點，呈現主題氛圍，園區所推出的四季慶典開創了全新玩樂型態，也贏得遊客青睞，挾著這股氣勢，今年適逢六福村歡慶40周年，園方已規劃一系列與40相關的超驚喜企劃，打響40周年活動第一炮，就是一座讓大小朋友瘋狂尖叫的全台最大、高八米超大型「旋轉蛋糕溜滑梯」。

遊行扣合歡慶40周年慶推出「生日萬花筒」，繽紛歡樂的氣氛中，讓遊客在泡泡的夢境裡，慶祝每一次的相遇。阿拉伯皇宮魔幻劇場將上演全新劇碼「幸福的祕密」結合特技、中東旋轉舞、摔角的演出。

皇宮內還有與觀眾互動交流的大型表演「七彩超乎想像的奇幻泡泡秀」，泡泡達人「孟享」揮出單顆巨型泡泡、還有夢幻泡泡雨，有如置身於奇幻世界般。六福村「公主的泡泡夢境」也特別為12歲以下孩童的家庭規畫「公主夢幻變裝間」，請來專業造型師為孩子精心打扮，小朋友搖身變成夢寐以求的公主、王子，享有特別禮遇、專屬行程，還能加入園區內最受歡迎的華麗遊行隊伍、獲得公主認證徽章，讓孩子真正走進童話世界。