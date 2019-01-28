阿原這款伴手禮 濃濃文創風

2019-01-28 08:52 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉卉軒 ╱即時報導



俗話說「守家勞玉狗，致富有金豬」，送走狗年，即將迎接象徵豐饒的豬年，手作皂品牌阿原，今年推出「諸事圓滿禮盒」，禮盒內含有繁複工序的手工捏製法製作四隻精選人氣肥皂豬，取其諧音「豬四順利」，並採用傳統的節慶紅與富貴金為外包裝色，訴求是一款既吉祥喜氣又健康的伴手禮。

阿原表示，一大三小共四隻的肥皂豬，大豬取名「滿心歡喜」，特別以台灣海拔1800公尺高山上的純檜木精油入皂，氣味天然溫暖，可以幫助平緩緊繃不安的精神，適合長時間工作壓力大，需要大量專注力的人，或者是處於情緒低谷，需要勇敢力量支持，藉由清潔的獨處時刻，達到療癒身心的享受。

而三隻小豬，則分別叫做「喜從天降、喜逐顏開、千歡萬喜」，採用品牌獨有的台灣陽明山農場親栽艾草入皂。阿原指出，台灣艾草生命力堅韌，並具有特殊香氣，入皂可以潔淨肌膚，淨化體味。

此外，為呼應今年度「給自己力量」的年節主題，阿原也推出全新文創作品「給力皂碟」。