親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
豬瘟防疫總動員
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
豬年掃除賞年菜
春遊送禮好運來

王浩宇爆料陳思宇人緣差被當測試工具 柯文哲嗆：他是誰？

理科太太不專業？當「科學傳播」成「打臉大戲」

阿原這款伴手禮 濃濃文創風

2019-01-28 08:52經濟日報 記者葉卉軒╱即時報導

俗話說「守家勞玉狗，致富有金豬」，送走狗年，即將迎接象徵豐饒的豬年，手作皂品牌阿原，今年推出「諸事圓滿禮盒」，禮盒內含有繁複工序的手工捏製法製作四隻精選人氣肥皂豬，取其諧音「豬四順利」，並採用傳統的節慶紅與富貴金為外包裝色，訴求是一款既吉祥喜氣又健康的伴手禮

阿原表示，一大三小共四隻的肥皂豬，大豬取名「滿心歡喜」，特別以台灣海拔1800公尺高山上的純檜木精油入皂，氣味天然溫暖，可以幫助平緩緊繃不安的精神，適合長時間工作壓力大，需要大量專注力的人，或者是處於情緒低谷，需要勇敢力量支持，藉由清潔的獨處時刻，達到療癒身心的享受。

而三隻小豬，則分別叫做「喜從天降、喜逐顏開、千歡萬喜」，採用品牌獨有的台灣陽明山農場親栽艾草入皂。阿原指出，台灣艾草生命力堅韌，並具有特殊香氣，入皂可以潔淨肌膚，淨化體味。

此外，為呼應今年度「給自己力量」的年節主題，阿原也推出全新文創作品「給力皂碟」。

給力皂碟設計並以最簡單的圓形，來呈現東方人對生活中諸事圓滿的追求，天然石紋與結晶帶著地球氣候變化的痕跡，特殊仿古細緻研磨處理，則是特意讓石頭凹凸紋路自然呈現，親手觸摸，能感受大自然的堅定與美好。

阿原訂立了「給自己力量」為年度主題，並特別推出「諸事圓滿禮盒」要給您滿滿的勇氣與...
阿原訂立了「給自己力量」為年度主題，並特別推出「諸事圓滿禮盒」要給您滿滿的勇氣與力量。 阿原/提供
分享
給力皂碟。 阿原/提供
給力皂碟。 阿原/提供
分享

文創伴手禮
【限時】春節出遊、賞名畫！免費送你去《俄羅斯普希金特展》→

相關新聞

好想要！ 華航與The North Face合作 推出機上盥洗包

2019-01-28 10:54

日內瓦鐘表展／名表較勁 複雜功能vs.微繪工藝

2019-01-27 23:37

佛跳牆 師傅的功夫菜

2019-01-27 23:22

跟陌生人聊天吧！30歲前的妳，來場「終身難忘旅行」必做6件事

2019-01-27 22:37

和男神陳偉霆穿同款有譜 Zegna潮鞋開放客製化

2019-01-27 16:49

帥到發光！老蕭最近好愛「黑金配」西裝

2019-01-27 15:52

獨／40歲看起來像20歲 許路兒不刻意「凍齡」 最欣賞鍾楚紅的美

2019-01-27 15:42

全國最大葵花迷宮開園 快放入春節賞花口袋名單

2019-01-27 14:00

好好吃／飯店年菜 在家也能做

2019-01-27 13:36

跟著App遊台文館 集滿章有獎

2019-01-27 12:48

想減肥先「縮胃」 徐若瑄4招養出小鳥胃，難怪超級瘦

2019-01-27 11:25

蔡依林衣服被亂畫？莫文蔚蓬蓬洋裝秀超長美腿

2019-01-27 09:07

百貨美食主義 餐飲品牌獨特客製化

2019-01-26 22:41

全台唯一！吃鳳梨酵素長大的豬「朝貢豬」

2019-01-26 20:24

房間有溜滑梯、門口是水樂園！「花蓮迪士尼」讓人玩瘋

2019-01-26 18:33

台北燈節下月登場 頂呱呱造型花車亮相

2019-01-26 17:58

春節超夯涮嘴零食排行榜出爐！網購熱搜三巨頭趕快買回家

2019-01-26 16:59

零失誤開運指甲油選色指南！3大色系新春拜年必收

2019-01-26 15:44

中部冠軍年菜 光看湯頭食材就不一樣

2019-01-26 13:31

年菜家常味 土雞大白菜鍋、佛跳牆上桌

2019-01-26 13:14

小貨車屢吞超載罰單 交通部下周重議載重標準

2019-01-26 10:17

把古蹟吃下肚！「古蹟燒」雞蛋糕有深度　猿田彥首進信義區

2019-01-26 10:02

打破貧窮世代！「將才學堂」冠軍麵包公益開賣

2019-01-25 21:19

咖啡美到冒煙！ IG夯店「成真咖啡」進駐復興SOGO

2019-01-25 20:58

簡嫚書當媽後照樣愛美！保養撇步身心靈都顧到

2019-01-25 20:33

酷聖石連續28天抽買一送一 最大獎是任天堂

2019-01-25 20:11

溫貞菱、連俞涵變身時尚文青 逛三宅一生展覽

2019-01-25 20:00

快看「過年做的那些事」1月26日rather抽2萬

2019-01-25 19:54

文華東方高顏值精品蛋糕 現在大直也吃的到

2019-01-25 19:27

Jo Malone沒藥與零陵香新貨到！享受居家奢華版香氛糅合

2019-01-25 19:06

全聯開出千萬特獎！開放五、六獎兌領或轉儲值贈紅利點

2019-01-25 19:04

美加3城「機票12200元」起！加航72H快閃特價

2019-01-25 18:59

遠百春節檔全台狂送12台汽車 消費2千就可抽

2019-01-25 18:42

孫翠鳳日式和服優雅亮相 鼓勵熟齡女性積極美麗勤保養

2019-01-25 18:35

「小綠機」LINE Pay mini登台！行動支付桌邊結帳更便利

2019-01-25 17:43

文青伍佰朝聖全球首間徠卡之家 竟只擔心百年芒果樹

2019-01-25 17:43

影／莫內眼中的威尼斯... 名畫《總督宮》首次曝光

2019-01-25 17:32

跟著白鴿與小兔子 走進夏姿古靈精怪的東方異境

2019-01-25 17:18

國際授權業權威LIMA 在台唯一授權認證課開放報名

2019-01-25 15:26
看更多

熱門文章

機上最適合「解放」2個黃金時段 資深空姐告訴你

2019-01-27 13:21

每週生肖／惟中大師：鼠左右逢源、猴忌功高震主

2019-01-27 19:29

「有能力，才有敵人」用8句話看清職場 領完年終繼續上班

2019-01-27 19:31

高雄機場陸籍女子違規攜火腿腸 未繳罰款遣返

2019-01-27 14:12

春節搭機要注意！4大航空公司起飛前1小時完成報到

2019-01-27 15:54

王彩樺一年內開兩次白內障 眼科醫師：工作屬性應有關

2019-01-27 18:30

交部擬貼油資、停車費 小黃：搞錯方向

2019-01-27 23:41

彭啟明：除夕冷空氣南下 初二至初六穩定溫暖

2019-01-28 08:25

春節連假可望好天氣？ 吳德榮分析

2019-01-28 07:25

冷吱吱！ 新竹峨眉清晨6.8度 白天起溫度回升

2019-01-28 05:01

獨／40歲看起來像20歲 許路兒不刻意「凍齡」 最欣賞鍾楚紅的美

2019-01-27 15:42

今日星座運勢／雙魚溫柔攻勢有效果 辦事效率提高

2019-01-28 00:00

唐綺陽星座運勢週報：金牛成績受人矚目 水瓶正財運佳

2019-01-28 07:00

趕在春節前 中友百貨兩家餐飲名店進駐

2019-01-27 12:01

想減肥先「縮胃」 徐若瑄4招養出小鳥胃，難怪超級瘦

2019-01-27 11:25

跟陌生人聊天吧！30歲前的妳，來場「終身難忘旅行」必做6件事

2019-01-27 22:37

別輕忽 今晚到明晨低溫特報

2019-01-27 17:42

獨／急診醫護好辛苦 救回OHCA患者最高額外獎勵3萬

2019-01-27 21:50

骨科膝關節手術 醫師：不該有年齡迷思

2019-01-28 07:29

非洲豬瘟威脅 生醫用蘭嶼豬忙保種

2019-01-27 23:49

交部擬補助小黃油資 學者：其他業者恐要求比照辦理

2019-01-27 22:14

健康一點靈／保暖身體6部位 防受寒生病

2019-01-27 23:17

保健看過來／失眠 未必要吃安眠藥

2019-01-27 13:29

交通部擬補助小黃油資 駕駛盼優先解決Uber

2019-01-27 11:42

【2019己亥十二生肖運程大預言3之1】雨揚居士／鼠牛虎兔‧瑞氣盈門

2019-01-28 06:00

寒士尾牙全台同步登場 4萬民眾開心飽餐

2019-01-27 13:33

翻轉池上 林懷民：解嚴後的自由空氣造就

2019-01-27 19:07

全國最大葵花迷宮開園 快放入春節賞花口袋名單

2019-01-27 14:00

明起連三天好天氣 周五氣溫下滑剩13度

2019-01-28 10:05

懷孕沒變胖 當心影響胎兒

2019-01-27 12:25

電動代步車亂象／「行人」騎上馬路 潛藏安全危機

2019-01-27 15:01

機捷可靠度高 平均日運量成長至6.3萬人次

2019-01-27 15:05

帥到發光！老蕭最近好愛「黑金配」西裝

2019-01-27 15:52

照顧失智者 7成家屬曾想輕生

2019-01-27 13:01

小胖威利症愛偷吃易暴怒 醫：治療新藥5年內可問世

2019-01-27 14:44

好想要！ 華航與The North Face合作 推出機上盥洗包

2019-01-28 10:54

強烈冷氣團加輻射冷卻 彰化以北低溫特報

2019-01-27 13:37

電動代步車亂象／法律上的行人vs.長者身障者的車

2019-01-27 15:01

明氣溫回升 周五又下降

2019-01-27 13:18

機捷昨傳異常今檢修 桃捷：5分鐘以上延誤去年僅一次

2019-01-27 13:51
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top