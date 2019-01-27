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跟陌生人聊天吧！30歲前的妳，來場「終身難忘旅行」必做6件事

2019-01-27 22:37聯合報 記者劉小川╱即時報導

30歲前的旅行，必做6件事情。圖／摘自Stocksnap
30歲前的旅行，必做6件事情。圖／摘自Stocksnap
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人生至今，有一場讓妳終身難忘的旅行嗎？20歲時，經濟尚不允許，很多事情只能想不能做，30歲時，正是尚無其他羈絆，經濟也許可，人生也略有歷練之時，這時，走到國外去感受人生，才能讓自己的眼界打開，也能夠趁機留下終身難忘的旅行。

一場旅行，除了血拼，事先做功課的按表操課之外，還能有更多選擇，讓旅行留下終身難忘的記憶嗎？以下6件事情，建議給30歲以內的妳，下次旅行前就這麼試試看吧！

不吃旅行書上的名店，走到巷弄吃當地美食＋特調。圖／摘自Stocksnap
不吃旅行書上的名店，走到巷弄吃當地美食＋特調。圖／摘自Stocksnap
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一、不吃旅行書上的名店，走到巷弄吃當地美食＋特調

去旅行，旅行書上的名店要吃，但往往最能讓人記憶深刻的，卻是走入那座城市的居民生活日常，隨性尋家當地小店，走進去，要嘛看其他當地客點些什麼，也跟著點，不然就讓老闆推薦吧，除了這樣的當地美食，當地人都喝些什麼，也一起來一杯吧！

管他是日式、清真、印度、藏式，吃，才是人生最容易記憶的事物。

二、住一晚背包客棧吧

30歲，有點錢，會注意住宿品質，所以至少會住個商務旅館或民宿，但其中一晚，來去住「背包客棧」吧！因為在這邊，你會放下所有的矜持，交到很多各國的朋友，記得要住大通舖，至少4個人，這樣你的「室友們」，讓帶你去看世界的。

和當地人來段聊天。圖／摘自Stocksnap
和當地人來段聊天。圖／摘自Stocksnap
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三、和當地人來段聊天

無論是問路，或吃飯，甚至排隊時，試著用問路，或是詢問的方式，跟當地人來場聊天，即使語言不一定通，但微笑能開啟一切，甚至比手畫腳，都能留下深刻的記憶。

徒步去尋找一片難忘的美景。圖／摘自Stocksnap
徒步去尋找一片難忘的美景。圖／摘自Stocksnap
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四、徒步去尋找一片難忘的美景

30歲還很有體力，若不想去什麼一個月的世界壯遊（可能真的太累），那至少讓自己有機會，「徒步」去找到一片美景吧，可以是日本日光的戰場之原，或是大陸北京的長城，尼泊爾的小轉山，加拿大的山區健行等，徒步感受會更美好。

體驗一件當地的事物吧！圖／摘自Stocksnap
體驗一件當地的事物吧！圖／摘自Stocksnap
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五、體驗一件當地的事物

體驗，是了解一個國家的最棒方式，但體驗不是只穿和服、韓服拍拍照，而是更深刻的體驗，如到曼谷上一堂料理課，到韓國學做醃泡菜，到法國上堂甜點課，都是更美好的選擇。

至少去一處當地的特色建築或歷史地區。圖／摘自Stocksnap
至少去一處當地的特色建築或歷史地區。圖／摘自Stocksnap
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六、至少去一處當地的特色建築或歷史地區

出國，血拼很重要，但了解這國家的特色與歷史更有趣，至少去一個該國家／城市最有風格的建築或歷史，好好聽聽故事，或Google一下，對照眼前的景色，能讓你對國家，會有另一種的體驗。

記憶建築背包客
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