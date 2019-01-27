親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
豬瘟防疫總動員
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
豬年掃除賞年菜
春遊送禮好運來

澳網／約克維奇擒蠻牛 超山普拉斯捧大滿貫15冠

和男神陳偉霆穿同款有譜 Zegna潮鞋開放客製化

2019-01-27 16:49聯合報 記者曾智緯╱即時報導

年輕化是各個男裝品牌的顯學，來自義大利的Ermenegildo Zegna也不例外，在1月中旬登場的秋冬大秀之前，就先曝光了以「Ermenegildo Zegna XXX」為概念的全新My Cesare運動鞋。不僅是推出新款，還讓消費者親自參與設計，客製化屬於個人風格，男神陳偉霆更是搶先全球先穿上。

在去年，Ermenegildo Zegna同時宣布了陳偉霆擔任品牌代言人，也打造了全新XXX系列，試圖扭轉品牌的定位。今年的秋冬男裝大秀也同樣是被定位成XXX系列，並把去年推出的Cesare運動鞋重新詮釋，鞋身以皮革及網眼嵌片拼接，搭配豐富的細節和極致輕盈的橡膠鞋底，側面XXX 標誌更提供一系列顏色讓消費者自選訂製。陳偉霆首次以代言人身份造訪米蘭男裝周，就先行穿上了自己所設計的My Cesare運動鞋到處「趴趴走」，還穿去探了設計師的班。這個消息一曝光後，死忠紛絲就在網路上說「想跟男神穿同款」，顯見其人氣不凡。

為大力宣傳My Cesare運動鞋的重點特色與極致輕盈，不只是代言人有這樣的福利，品牌還邀請到全球各地的多位名人分享專屬他們的Cesare時刻。包括美國音樂人Topaz Jones、拉美歌手A. Chal及英國詩人兼模特兒Sonny Hall，看他們如何透過My Cesare形塑個人風格。消費者現可透過指定的Zegna門市、Farfetch線上購物網站，從鞋面皮革顏色、鞋帶細節，以及側邊的XXX圖騰，都能自行選擇，大約6至8週後便能收到屬於你的專屬運動鞋。

在2019秋冬男裝大秀之前，陳偉霆（左）就先穿上了自己設計的My Cesare運...
在2019秋冬男裝大秀之前，陳偉霆（左）就先穿上了自己設計的My Cesare運動鞋，前去探班。圖／摘自微博
分享
Ermenegildo Zegna春夏My Cesare運動鞋，約25,300元...
Ermenegildo Zegna春夏My Cesare運動鞋，約25,300元。圖／Ermenegildo Zegna提供
分享
品牌代言人陳偉霆所設計的My Cesare運動鞋。圖／Ermenegildo Z...
品牌代言人陳偉霆所設計的My Cesare運動鞋。圖／Ermenegildo Zegna提供
分享
陳偉霆在到達米蘭參加男裝周活動時，也率先穿上My Cesare運動鞋漫步街頭。圖...
陳偉霆在到達米蘭參加男裝周活動時，也率先穿上My Cesare運動鞋漫步街頭。圖／Ermenegildo Zegna提供
分享
Ermenegildo Zegna春夏My Cesare運動鞋，可客製化，消費者...
Ermenegildo Zegna春夏My Cesare運動鞋，可客製化，消費者有機會穿上與陳偉霆同款的設計。圖／Ermenegildo Zegna提供
分享
品牌邀請了英國詩人兼模特兒Sonny Hall透過My Cesare運動鞋塑造個...
品牌邀請了英國詩人兼模特兒Sonny Hall透過My Cesare運動鞋塑造個人風格。圖／Ermenegildo Zegna提供
分享
2019年1月時裝秀上邀請韓國男子團體GOT7的成員BamBam與Mark Tu...
2019年1月時裝秀上邀請韓國男子團體GOT7的成員BamBam與Mark Tuan穿搭My Cesare運動鞋。圖／Ermenegildo Zegna提供
分享

義大利詩人
【限時】春節出遊、賞名畫！免費送你去《俄羅斯普希金特展》→

相關新聞

帥到發光！老蕭最近好愛「黑金配」西裝

2019-01-27 15:52

獨／40歲看起來像20歲 許路兒不刻意「凍齡」 最欣賞鍾楚紅的美

2019-01-27 15:42

全國最大葵花迷宮開園 快放入春節賞花口袋名單

2019-01-27 14:00

好好吃／飯店年菜 在家也能做

2019-01-27 13:36

跟著App遊台文館 集滿章有獎

2019-01-27 12:48

想減肥先「縮胃」　徐若瑄4招養出小鳥胃，難怪超級瘦

2019-01-27 11:25

蔡依林衣服被亂畫？莫文蔚蓬蓬洋裝秀超長美腿

2019-01-27 09:07

百貨美食主義 餐飲品牌獨特客製化

2019-01-26 22:41

全台唯一！吃鳳梨酵素長大的豬「朝貢豬」

2019-01-26 20:24

房間有溜滑梯、門口是水樂園！「花蓮迪士尼」讓人玩瘋

2019-01-26 18:33

台北燈節下月登場 頂呱呱造型花車亮相

2019-01-26 17:58

春節超夯涮嘴零食排行榜出爐！網購熱搜三巨頭趕快買回家

2019-01-26 16:59

零失誤開運指甲油選色指南！3大色系新春拜年必收

2019-01-26 15:44

中部冠軍年菜 光看湯頭食材就不一樣

2019-01-26 13:31

年菜家常味 土雞大白菜鍋、佛跳牆上桌

2019-01-26 13:14

小貨車屢吞超載罰單 交通部下周重議載重標準

2019-01-26 10:17

把古蹟吃下肚！「古蹟燒」雞蛋糕有深度　猿田彥首進信義區

2019-01-26 10:02

打破貧窮世代！「將才學堂」冠軍麵包公益開賣

2019-01-25 21:19

咖啡美到冒煙！ IG夯店「成真咖啡」進駐復興SOGO

2019-01-25 20:58

簡嫚書當媽後照樣愛美！保養撇步身心靈都顧到

2019-01-25 20:33

酷聖石連續28天抽買一送一 最大獎是任天堂

2019-01-25 20:11

溫貞菱、連俞涵變身時尚文青 逛三宅一生展覽

2019-01-25 20:00

快看「過年做的那些事」1月26日rather抽2萬

2019-01-25 19:54

文華東方高顏值精品蛋糕 現在大直也吃的到

2019-01-25 19:27

Jo Malone沒藥與零陵香新貨到！享受居家奢華版香氛糅合

2019-01-25 19:06

全聯開出千萬特獎！開放五、六獎兌領或轉儲值贈紅利點

2019-01-25 19:04

美加3城「機票12200元」起！加航72H快閃特價

2019-01-25 18:59

遠百春節檔全台狂送12台汽車 消費2千就可抽

2019-01-25 18:42

孫翠鳳日式和服優雅亮相 鼓勵熟齡女性積極美麗勤保養

2019-01-25 18:35

「小綠機」LINE Pay mini登台！行動支付桌邊結帳更便利

2019-01-25 17:43

文青伍佰朝聖全球首間徠卡之家 竟只擔心百年芒果樹

2019-01-25 17:43

影／莫內眼中的威尼斯... 名畫《總督宮》首次曝光

2019-01-25 17:32

跟著白鴿與小兔子 走進夏姿古靈精怪的東方異境

2019-01-25 17:18

國際授權業權威LIMA 在台唯一授權認證課開放報名

2019-01-25 15:26

整理包／機車、電視、五星飯店… 2019各大百貨福袋好康看這裡

2019-01-25 15:18

有.設計寵愛VIP！驚喜8888紅包陪你過好年

2019-01-25 15:12

寒假親子遊故宮 看大師名畫如想像力訓練！

2019-01-25 15:12

2019豬年進補入門帖 增強新年好運氣！

2019-01-25 15:10

影╱快來！遠東新埔廠outlet展售會 年節最後大搶購

2019-01-25 13:39
看更多

熱門文章

機上最適合「解放」2個黃金時段 資深空姐告訴你

2019-01-27 13:21

殺破狼周運勢／金牛偏財運極佳 巨蟹抽到大獎機率高

2019-01-27 00:00

那些醫院做最多全膝關節置換手術？前十名在這兒

2019-01-26 21:31

安眠藥一顆變三顆… 國際專家說你可能白吃

2019-01-27 09:40

內政部請檢疫犬宣導防豬瘟 網友破萬次分享

2019-01-26 21:31

吳德榮：今陽光露臉仍偏冷 明清晨低溫近十度

2019-01-27 07:56

高雄機場陸籍女子違規攜火腿腸 未繳罰款遣返

2019-01-27 14:12

何時該換膝關節？名醫陳威明建議先問這三個問題

2019-01-26 20:58

今日星座運勢／雙子發現生活的亮點 憑專業賺外快

2019-01-27 00:00

讓臨終病人如願 花蓮慈濟安寧病房變身旅行社

2019-01-26 20:55

春節搭機要注意！4大航空公司起飛前1小時完成報到

2019-01-27 15:54

第一例！陸客攜豬肉乾 當場繳清20萬入境

2019-01-27 00:11

人工膝關節那一種好？健保署長李伯璋這樣分析

2019-01-26 21:24

國旅補助又補助 業者：效果分散、拉低旅館水準

2019-01-27 10:33

王彩樺一年內開兩次白內障 眼科醫師：工作屬性應有關

2019-01-27 18:30

全台唯一！吃鳳梨酵素長大的豬「朝貢豬」

2019-01-26 20:24

冷氣團持續發威 今低溫下探10度

2019-01-26 23:48

南部空品連日紅害 民怨「感覺鼻子壞掉了」

2019-01-26 23:05

藝人許效舜換過 還有那些人需要換人工膝關節？

2019-01-26 20:42

獨／40歲看起來像20歲 許路兒不刻意「凍齡」 最欣賞鍾楚紅的美

2019-01-27 15:42

想減肥先「縮胃」　徐若瑄4招養出小鳥胃，難怪超級瘦

2019-01-27 11:25

趕在春節前 中友百貨兩家餐飲名店進駐

2019-01-27 12:01

【閱讀生活】小雨麻／廚房用品減量

2019-01-27 06:00

【重磅快評】政出多門 怎麼防非洲豬瘟

2019-01-27 09:42

國旅補助帶動旅宿就業市場？業者多無感

2019-01-27 10:58

寒士尾牙全台同步登場 4萬民眾開心飽餐

2019-01-27 13:33

懷孕沒變胖 當心影響胎兒

2019-01-27 12:25

與車爭道 電動代步車亂象幾時休？

2019-01-27 13:13

今天3人遭罰20萬 1陸客當場繳清放行入境

2019-01-26 21:32

豬肉製品不丟廚餘桶？葉元之批環保署「畫蛇添足」

2019-01-26 19:54

別輕忽 今晚到明晨低溫特報

2019-01-27 17:42

蔡依林衣服被亂畫？莫文蔚蓬蓬洋裝秀超長美腿

2019-01-27 09:07

機捷可靠度高 平均日運量成長至6.3萬人次

2019-01-27 15:05

交通部擬補助小黃油資 駕駛盼優先解決Uber

2019-01-27 11:42

電動代步車亂象／「行人」騎上馬路 潛藏安全危機

2019-01-27 15:01

照顧失智者 7成家屬曾想輕生

2019-01-27 13:01

保健看過來／失眠 未必要吃安眠藥

2019-01-27 13:29

全國最大葵花迷宮開園 快放入春節賞花口袋名單

2019-01-27 14:00

太平山1度 遊客搶先上山等雪

2019-01-26 23:48

強烈冷氣團加輻射冷卻 彰化以北低溫特報

2019-01-27 13:37
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top