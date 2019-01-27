和男神陳偉霆穿同款有譜 Zegna潮鞋開放客製化

2019-01-27 16:49 聯合報 記者 聯合報 記者 曾智緯 ╱即時報導



年輕化是各個男裝品牌的顯學，來自義大利的Ermenegildo Zegna也不例外，在1月中旬登場的秋冬大秀之前，就先曝光了以「Ermenegildo Zegna XXX」為概念的全新My Cesare運動鞋。不僅是推出新款，還讓消費者親自參與設計，客製化屬於個人風格，男神陳偉霆更是搶先全球先穿上。

在去年，Ermenegildo Zegna同時宣布了陳偉霆擔任品牌代言人，也打造了全新XXX系列，試圖扭轉品牌的定位。今年的秋冬男裝大秀也同樣是被定位成XXX系列，並把去年推出的Cesare運動鞋重新詮釋，鞋身以皮革及網眼嵌片拼接，搭配豐富的細節和極致輕盈的橡膠鞋底，側面XXX 標誌更提供一系列顏色讓消費者自選訂製。陳偉霆首次以代言人身份造訪米蘭男裝周，就先行穿上了自己所設計的My Cesare運動鞋到處「趴趴走」，還穿去探了設計師的班。這個消息一曝光後，死忠紛絲就在網路上說「想跟男神穿同款」，顯見其人氣不凡。