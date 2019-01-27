和男神陳偉霆穿同款有譜 Zegna潮鞋開放客製化
年輕化是各個男裝品牌的顯學，來自義大利的Ermenegildo Zegna也不例外，在1月中旬登場的秋冬大秀之前，就先曝光了以「Ermenegildo Zegna XXX」為概念的全新My Cesare運動鞋。不僅是推出新款，還讓消費者親自參與設計，客製化屬於個人風格，男神陳偉霆更是搶先全球先穿上。
在去年，Ermenegildo Zegna同時宣布了陳偉霆擔任品牌代言人，也打造了全新XXX系列，試圖扭轉品牌的定位。今年的秋冬男裝大秀也同樣是被定位成XXX系列，並把去年推出的Cesare運動鞋重新詮釋，鞋身以皮革及網眼嵌片拼接，搭配豐富的細節和極致輕盈的橡膠鞋底，側面XXX 標誌更提供一系列顏色讓消費者自選訂製。陳偉霆首次以代言人身份造訪米蘭男裝周，就先行穿上了自己所設計的My Cesare運動鞋到處「趴趴走」，還穿去探了設計師的班。這個消息一曝光後，死忠紛絲就在網路上說「想跟男神穿同款」，顯見其人氣不凡。
為大力宣傳My Cesare運動鞋的重點特色與極致輕盈，不只是代言人有這樣的福利，品牌還邀請到全球各地的多位名人分享專屬他們的Cesare時刻。包括美國音樂人Topaz Jones、拉美歌手A. Chal及英國詩人兼模特兒Sonny Hall，看他們如何透過My Cesare形塑個人風格。消費者現可透過指定的Zegna門市、Farfetch線上購物網站，從鞋面皮革顏色、鞋帶細節，以及側邊的XXX圖騰，都能自行選擇，大約6至8週後便能收到屬於你的專屬運動鞋。
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