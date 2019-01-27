獨／40歲看起來像20歲 許路兒不刻意「凍齡」 最欣賞鍾楚紅的美

2019-01-27 15:42 聯合報 記者 聯合報 記者 吳曉涵 ╱即時報導



擁有自創服飾品牌的設計師許路兒，一開始是以「藝人許維恩的大姊」名號為人所熟知，但隨著在社群上分享穿搭和生活品味等等內容，讓她人氣累積迅速，成了許多女性心中的時尚指標。而她與實際年齡落差頗大的童顏外表，更曾兩度登上英國每日郵報。趁著某日拍攝的空檔，我們特別和路兒坐下來聊聊，她也獨家和我們分享許多你可能沒見過的另一種面貌。 許路兒穿Blumarine連身褲裝16,800元，Jimmy Choo Romy鞋款32,800元，Jimmy Choo Sweetie包款33,800元。圖／藍鐘提供 分享 facebook 許路兒穿Blumarine春夏洋裝，11萬2,000元，Jimmy Choo包款，價格店洽。圖／藍鐘提供 分享 facebook 談到之前因為凍齡外表登上英國每日郵報，其實這對路兒來說，曾經是一種壓力，因為她並沒有刻意去追求凍齡。圖／藍鐘提供 分享 facebook

享受玩社群 分享自己的喜好

作為許多女性關注的社群時尚達人，大家都想知道路兒在經營社群上有什麼特別的技巧：「其實一開始我純粹是想分享自己喜歡的東西，本身對穿搭也很有興趣，平常朋友也都會和我討論他們買了什麼新的東西。一直到現在，我經營社群的概念依然還是朝我真正喜歡的方向去做。」對於畫面美感要求頗高的她，其實並沒有為自己的照片去設定某種固定風格，「還是要依照照片的氛圍去挑選適合的濾鏡、色調之類的。」她的IG貼文類型很多，從穿搭、化妝、保養、生活、旅遊等等，問她會不會偶爾對此感到倦怠或想放空個幾天，「還好耶！因為現在我主要都在忙自己的服裝品牌，經營社群的壓力還沒有大到讓我厭倦。」

相較起每天發發照片、記錄心情的貼文分享，經營自有品牌反而是真正讓路兒覺得有壓力的部分。「我真的發自內心覺得做品牌是一件很難的事情，但說真的哪個工作沒有壓力？主要是要有熱忱，這才能支撐你走下去。」外表看起來溫和的她，自認是個很peace的人，但遇到品牌的事，該堅持的還是要堅持，「我很樂見大家一起討論時都勇於發表意見，但基本上我還是會透過溝通去維護某些原則。」而粉絲對她設計上的欣賞、偶爾傳給她一些鼓勵的私訊，都足以讓她獲得繼續往前的動力。

「凍齡」從來不是她所刻意追求的

談到之前因為凍齡外表登上英國每日郵報，更被用「有23歲皮膚的中年婦女」稱呼，其實這對路兒來說，曾經是一種壓力，因為她並沒有刻意去追求凍齡，「當時我很傻眼，因為現在很多人都很會保養，看起來也都比實際年齡年輕，我也不想因為這種原因變成焦點，更怕大家會因此劃錯重點，忽略了其實我主要想分享的穿搭、美感。」但自認樂觀的她很快就想開了，「喜歡我的人還是會感受到我想要傳達的，之前的擔心都是多餘的。」

雖然看起來年輕並不是路兒給自己的「人物設定」，但因為從開始懂得追求美麗、懂得保養的那天起，她就是個按部就班、持之以恆的執行者，所以目前的凍齡效果應該說也是其來有自，「洗臉一定要洗乾淨，該擦的保養品要擦，比如說我每天洗完澡後一定會全身擦乳液，2-3天敷一次面膜、厚敷眼霜等等，其實都是很多人平常會做的保養，但就是簡單做、持之以恆，不會想偷懶，該做的步驟會做完。」她還自曝自己平常洗澡只要15分鐘，目前也改掉天天洗頭的習慣，「我沒辦法在廁所久待，會忍不住想衝出來！」

飲食和運動方面，路兒也有自己的堅持，「近4、5年開始我在晚餐過後就不再吃任何重口味的東西，像是鹹酥雞、麻辣鍋之類，雖然我也很愛這些東西，但要忍住，除了為健康好之外，隔天狀態才會好。」如果真的餓了呢？她建議可以吃些餅乾充飢，總之不要選擇過度刺激的食物。而現在因為工作忙碌，無法維持固定上健身房的習慣，所以她會在家會做仰臥起坐、單腳伸蹲 ，「我不會去設定難以執行的目標來強迫自己，那樣只會更排斥運動，無法堅持下去，所以盡量找出自己能接受的運動強度和方式去做，比如做20下仰臥起坐休息一下、再接著做20下休息，剩下10下，這樣做起來比較容易。」

外表溫和 內心堅強的獅子座女生

至於穿搭品味到底是如何養成的？路兒說可能是在講究打扮的媽媽從小耳濡目染之下所影響，後來國中階段開始和同學討論、從日本雜誌吸收穿搭資訊等等，慢慢摸索出一套概念，「其實我真的覺得最重要的是要了解自己，知道自己的優缺點，這樣才會挑到適合自己的東西、穿出自己的風格。」私下她特別喜歡中性風穿搭，也很常買男裝，「男生的大衣、帽T都超好看！」舒服自在，可以很自由做很多動作的造型是她最愛的。像是英國超模女星卡拉迪樂芬妮（Cara Delevingne）、美國名模吉吉哈蒂德（Gigi Hadid），都是她平常有在追蹤的時尚icon。「任何東西擺在卡拉身上都好好看，可以很女人也可以很帥氣。」而鍾楚紅在每個階段都擁有不同的美，也讓她非常欣賞。