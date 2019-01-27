獨／40歲看起來像20歲 許路兒不刻意「凍齡」 最欣賞鍾楚紅的美
擁有自創服飾品牌的設計師許路兒，一開始是以「藝人許維恩的大姊」名號為人所熟知，但隨著在社群上分享穿搭和生活品味等等內容，讓她人氣累積迅速，成了許多女性心中的時尚指標。而她與實際年齡落差頗大的童顏外表，更曾兩度登上英國每日郵報。趁著某日拍攝的空檔，我們特別和路兒坐下來聊聊，她也獨家和我們分享許多你可能沒見過的另一種面貌。
享受玩社群 分享自己的喜好
作為許多女性關注的社群時尚達人，大家都想知道路兒在經營社群上有什麼特別的技巧：「其實一開始我純粹是想分享自己喜歡的東西，本身對穿搭也很有興趣，平常朋友也都會和我討論他們買了什麼新的東西。一直到現在，我經營社群的概念依然還是朝我真正喜歡的方向去做。」對於畫面美感要求頗高的她，其實並沒有為自己的照片去設定某種固定風格，「還是要依照照片的氛圍去挑選適合的濾鏡、色調之類的。」她的IG貼文類型很多，從穿搭、化妝、保養、生活、旅遊等等，問她會不會偶爾對此感到倦怠或想放空個幾天，「還好耶！因為現在我主要都在忙自己的服裝品牌，經營社群的壓力還沒有大到讓我厭倦。」
相較起每天發發照片、記錄心情的貼文分享，經營自有品牌反而是真正讓路兒覺得有壓力的部分。「我真的發自內心覺得做品牌是一件很難的事情，但說真的哪個工作沒有壓力？主要是要有熱忱，這才能支撐你走下去。」外表看起來溫和的她，自認是個很peace的人，但遇到品牌的事，該堅持的還是要堅持，「我很樂見大家一起討論時都勇於發表意見，但基本上我還是會透過溝通去維護某些原則。」而粉絲對她設計上的欣賞、偶爾傳給她一些鼓勵的私訊，都足以讓她獲得繼續往前的動力。
「凍齡」從來不是她所刻意追求的
談到之前因為凍齡外表登上英國每日郵報，更被用「有23歲皮膚的中年婦女」稱呼，其實這對路兒來說，曾經是一種壓力，因為她並沒有刻意去追求凍齡，「當時我很傻眼，因為現在很多人都很會保養，看起來也都比實際年齡年輕，我也不想因為這種原因變成焦點，更怕大家會因此劃錯重點，忽略了其實我主要想分享的穿搭、美感。」但自認樂觀的她很快就想開了，「喜歡我的人還是會感受到我想要傳達的，之前的擔心都是多餘的。」
雖然看起來年輕並不是路兒給自己的「人物設定」，但因為從開始懂得追求美麗、懂得保養的那天起，她就是個按部就班、持之以恆的執行者，所以目前的凍齡效果應該說也是其來有自，「洗臉一定要洗乾淨，該擦的保養品要擦，比如說我每天洗完澡後一定會全身擦乳液，2-3天敷一次面膜、厚敷眼霜等等，其實都是很多人平常會做的保養，但就是簡單做、持之以恆，不會想偷懶，該做的步驟會做完。」她還自曝自己平常洗澡只要15分鐘，目前也改掉天天洗頭的習慣，「我沒辦法在廁所久待，會忍不住想衝出來！」
飲食和運動方面，路兒也有自己的堅持，「近4、5年開始我在晚餐過後就不再吃任何重口味的東西，像是鹹酥雞、麻辣鍋之類，雖然我也很愛這些東西，但要忍住，除了為健康好之外，隔天狀態才會好。」如果真的餓了呢？她建議可以吃些餅乾充飢，總之不要選擇過度刺激的食物。而現在因為工作忙碌，無法維持固定上健身房的習慣，所以她會在家會做仰臥起坐、單腳伸蹲 ，「我不會去設定難以執行的目標來強迫自己，那樣只會更排斥運動，無法堅持下去，所以盡量找出自己能接受的運動強度和方式去做，比如做20下仰臥起坐休息一下、再接著做20下休息，剩下10下，這樣做起來比較容易。」
外表溫和 內心堅強的獅子座女生
至於穿搭品味到底是如何養成的？路兒說可能是在講究打扮的媽媽從小耳濡目染之下所影響，後來國中階段開始和同學討論、從日本雜誌吸收穿搭資訊等等，慢慢摸索出一套概念，「其實我真的覺得最重要的是要了解自己，知道自己的優缺點，這樣才會挑到適合自己的東西、穿出自己的風格。」私下她特別喜歡中性風穿搭，也很常買男裝，「男生的大衣、帽T都超好看！」舒服自在，可以很自由做很多動作的造型是她最愛的。像是英國超模女星卡拉迪樂芬妮（Cara Delevingne）、美國名模吉吉哈蒂德（Gigi Hadid），都是她平常有在追蹤的時尚icon。「任何東西擺在卡拉身上都好好看，可以很女人也可以很帥氣。」而鍾楚紅在每個階段都擁有不同的美，也讓她非常欣賞。
在真正遇到路兒本人以前，覺得她應該就像照片上那樣，是甜美、溫柔，又很夢幻的那種女生。但實際和她對話後發現，她性格裡堅毅與實際的那一塊其實被藏在緩慢的語調和看似放鬆的姿態裡。擁有大量蕾絲、大蝴蝶結的服裝是她從來沒有嘗試過的，最喜歡的迪士尼角色是高飛、唐老鴨和米奇的哥哥（幸運兔奧斯華），就算是公主，她也是選擇性格較勇於冒險又充滿好奇心的長髮公主。看到網友負面的留言，獅子座的特質讓她會想讓自己變更好來當作反擊。在平和中保持穩定、堅強的內在，把自己維持在每個當下最好的狀態，這就是許路兒保持年輕的生活哲學。
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