全國最大葵花迷宮開園 快放入春節賞花口袋名單
迎接農曆春節，高雄杉林30公頃景觀花田今天開園，號稱全國最大面積的葵花迷宮吸引眾多遊客入園體驗，爭相用手機或相機捕捉花田繽紛畫面。杉林區公所表示，今年全區共營造四處花田，各以向日葵、波斯菊與百日草為主題，葵花田的面積最多，賞花季至2月10日結束，即日起至春節是最佳賞花季。
從進入杉林區開始，「月光花田」、「新庄幸福花田區」、「月眉花田」、「杉林大橋花田」等地花田沿途綻放，面積廣達3公頃的葵花迷宮位於「月光花田」，行走月光山隧道後，沿著181線道兩側即是燦爛花田景觀。
今天上午花田開園，高雄市府農業局長吳芳銘、民政局長曹桓榮、市議員朱信強與林義迪、區長鍾炳光等人替活動揭幕。此外，旗山東區扶輪社出錢出力，多位幹部參加開園活動。杉林區長鍾炳光說，杉林花季今天起至2月10日結束，2月 4日（除夕）至2月10日（大年初六），花海迷宮前方新春市集，由在地居民販售番茄、咖啡、南瓜與苦瓜等在地農特產品。
主辦單位表示，年初一至年初六，7-11月美門市與萊爾富大愛門市贊助免費咖啡，配合推出「喝咖啡賞花趣」活動，遊客只要上傳花海美照至活動臉書打卡按讚，可在迷宮區服務換取咖啡兌換券，每日限量110杯。
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