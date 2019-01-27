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全國最大葵花迷宮開園 快放入春節賞花口袋名單

2019-01-27 14:00聯合報 記者徐白櫻╱即時報導

葵花迷宮占地3公頃，向日葵已全面盛開。記者徐白櫻／攝影
葵花迷宮占地3公頃，向日葵已全面盛開。記者徐白櫻／攝影
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迎接農曆春節，高雄杉林30公頃景觀花田今天開園，號稱全國最大面積的葵花迷宮吸引眾多遊客入園體驗，爭相用手機或相機捕捉花田繽紛畫面。杉林區公所表示，今年全區共營造四處花田，各以向日葵、波斯菊與百日草為主題，葵花田的面積最多，賞花季至2月10日結束，即日起至春節是最佳賞花季。

從進入杉林區開始，「月光花田」、「新庄幸福花田區」、「月眉花田」、「杉林大橋花田」等地花田沿途綻放，面積廣達3公頃的葵花迷宮位於「月光花田」，行走月光山隧道後，沿著181線道兩側即是燦爛花田景觀。

今天上午花田開園，高雄市府農業局長吳芳銘、民政局長曹桓榮、市議員朱信強與林義迪、區長鍾炳光等人替活動揭幕。此外，旗山東區扶輪社出錢出力，多位幹部參加開園活動。杉林區長鍾炳光說，杉林花季今天起至2月10日結束，2月 4日（除夕）至2月10日（大年初六），花海迷宮前方新春市集，由在地居民販售番茄、咖啡、南瓜與苦瓜等在地農特產品。

主辦單位表示，年初一至年初六，7-11月美門市與萊爾富大愛門市贊助免費咖啡，配合推出「喝咖啡賞花趣」活動，遊客只要上傳花海美照至活動臉書打卡按讚，可在迷宮區服務換取咖啡兌換券，每日限量110杯。

從空中鳥瞰葵花迷宮，花田文字意謂「我愛杉林」。記者徐白櫻／翻攝
從空中鳥瞰葵花迷宮，花田文字意謂「我愛杉林」。記者徐白櫻／翻攝
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花田開園，吸引許多外地遊客到高雄賞花。記者徐白櫻／攝影
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杉林花田今天開園，市府官員與在地議員擔任開幕嘉賓。記者徐白櫻／攝影
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杉林花田總面積30公頃，共分成四個花區。記者徐白櫻／攝影
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