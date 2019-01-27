蔡依林衣服被亂畫？莫文蔚蓬蓬洋裝秀超長美腿

2019-01-27 09:07 聯合報 記者 聯合報 記者 吳曉涵 ╱即時報導



第十四屆KKBOX風雲榜昨日在小巨蛋登場，多位巨星輪番上台演出，包括蔡依林、莫文蔚、蕭敬騰、SUPER JUNIOR等人，都帶來精彩的歌舞表演。而身為台灣流行天后的蔡依林，每回登台除了大秀舞技與現場演唱功力之外，造型同樣也是粉絲關注的焦點。昨晚她選穿愛牌MOSCHINO春夏的塗鴉褲裝，還搭配同系列的帽子，完整重現當初模特兒在時裝秀上穿的造型，大秀「國際蔡」的時尚魅力。

壓軸演出的蔡依林身穿MOSCHINO春夏白底藍色塗鴉褲裝，搭配同品牌大耳環和腰鍊和印有金鍊的帽子，宛如雜誌上的復古超模。這系列作品設計概念本身就非常有趣，MOSCHINO創意總監Jeremy Scott透過各式顏色隨興塗鴉展現麥克筆粗細線條混搭螢光筆的霓虹線條手繪感質地，充滿舞台效果，也與Jolin熱力四射的表演搭配得剛剛好！