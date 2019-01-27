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蔡依林衣服被亂畫？莫文蔚蓬蓬洋裝秀超長美腿

2019-01-27 09:07聯合報 記者吳曉涵╱即時報導

第十四屆KKBOX風雲榜昨日在小巨蛋登場，多位巨星輪番上台演出，包括蔡依林、莫文蔚、蕭敬騰、SUPER JUNIOR等人，都帶來精彩的歌舞表演。而身為台灣流行天后的蔡依林，每回登台除了大秀舞技與現場演唱功力之外，造型同樣也是粉絲關注的焦點。昨晚她選穿愛牌MOSCHINO春夏的塗鴉褲裝，還搭配同系列的帽子，完整重現當初模特兒在時裝秀上穿的造型，大秀「國際蔡」的時尚魅力。

壓軸演出的蔡依林身穿MOSCHINO春夏白底藍色塗鴉褲裝，搭配同品牌大耳環和腰鍊和印有金鍊的帽子，宛如雜誌上的復古超模。這系列作品設計概念本身就非常有趣，MOSCHINO創意總監Jeremy Scott透過各式顏色隨興塗鴉展現麥克筆粗細線條混搭螢光筆的霓虹線條手繪感質地，充滿舞台效果，也與Jolin熱力四射的表演搭配得剛剛好！

而拿下本屆風雲歌手的莫文蔚，則是選穿Marc Jacobs春夏的一襲粉紅色蛋糕洋裝，美國女星羅文布蘭切特（Rowan Blanchard）之前在金球獎的會後派對上就曾穿過這件層層堆疊的蓬蓬洋裝。粉嫩的配色加上夢幻繁複的堆疊設計手法，讓莫文蔚以分量感展現超強氣場之餘，也可以大秀修長美腿。

拿下本屆風雲歌手的莫文蔚，選穿Marc Jacobs春夏的一襲粉紅色蛋糕洋裝。圖...
拿下本屆風雲歌手的莫文蔚，選穿Marc Jacobs春夏的一襲粉紅色蛋糕洋裝。圖／摘自IG
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蔡依林身穿MOSCHINO春夏白底藍色塗鴉褲裝，搭配同品牌大耳環和腰鍊和印有金鍊...
蔡依林身穿MOSCHINO春夏白底藍色塗鴉褲裝，搭配同品牌大耳環和腰鍊和印有金鍊的帽子，宛如雜誌上的復古超模。圖／摘自臉書
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粉嫩的配色加上夢幻繁複的堆疊設計手法，讓莫文蔚以分量感展現超強氣場之餘，也可以大...
粉嫩的配色加上夢幻繁複的堆疊設計手法，讓莫文蔚以分量感展現超強氣場之餘，也可以大秀修長美腿。記者葉信菉／攝影
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MOSCHINO春夏透過各式顏色隨興塗鴉展現麥克筆粗細線條混搭螢光筆的霓虹線條手...
MOSCHINO春夏透過各式顏色隨興塗鴉展現麥克筆粗細線條混搭螢光筆的霓虹線條手繪感質地，充滿舞台效果。（美聯社）
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Rowan Blanchard則是選擇Marc Jacobs春夏的粉紅色洋裝，同...
Rowan Blanchard則是選擇Marc Jacobs春夏的粉紅色洋裝，同樣是透過多層次組合出宛如玫瑰花朵的造型，加上粉嫩的配色更顯俏麗。圖／摘自臉書
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蔡依林身穿MOSCHINO春夏白底藍色塗鴉褲裝，搭配同品牌大耳環和腰鍊和印有金鍊...
蔡依林身穿MOSCHINO春夏白底藍色塗鴉褲裝，搭配同品牌大耳環和腰鍊和印有金鍊的帽子，宛如雜誌上的復古超模。圖／摘自臉書
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第十四屆KKBOX風雲榜昨日在小巨蛋登場，蔡依林選穿愛牌MOSCHINO春夏的塗...
第十四屆KKBOX風雲榜昨日在小巨蛋登場，蔡依林選穿愛牌MOSCHINO春夏的塗鴉褲裝，還搭配同系列的帽子。圖／摘自臉書
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