零失誤開運指甲油選色指南！3大色系新春拜年必收

2019-01-26 15:44 聯合報 記者 聯合報 記者 陳立儀 ╱即時報導



農曆新年即將到來，除了打理服裝、彩妝和髮型，別忘了指尖也該添上新妝。想要打造指尖閃閃動人的開春好氣色，拜年時又讓親戚好感度滿分，這3大色系一定要有！

●好運吸引機：大勢幸運紅色系

說到過年就絕對少不了紅色，紅色系可說是指甲油的基本色之一，色調層次也相當多，看起來喜氣的紅色指尖不僅能為新春添好運，也相當顯白，推薦色號包括OPI暢銷30年經典色的「ISLN25紅蘋果」，是珍娜傑克森、慾望城市金凱特羅愛用色，還有OPI「ISLP39愛你沒有理由」、OPI「ISL10堅定的紅寶石」等。

如果想要讓紅色系多點變化，絲絨酒紅色的OPI「ISLF52哥倫比亞黑莓」是秒殺缺貨色號，相當適合冬季；FABY「LCI036胡蘿蔔把戲」是偏橘的紅色調、FABY「LCO007日落巴黎」則是糖果系紅色調，也相當討喜。

●招財納福：自體發光金色系

金色也是過年必備，除了可以單擦，也能與紅色系做跳色混搭，或是以紅色為底、再利用金色做線條、圓點等裝飾，讓指尖更加華麗，推薦色號包括氣質玫瑰金的OPI秒殺色號「ISLR58北國金夜」、貴婦最愛裸金色的OPI「ISL49璀璨大道」、淺金色的OPI「HRJ51花樣年華」等。

●招桃花、好人緣：甜美好感粉色系

柔美的粉色系向來是好感度最高的色調，尤其是去長輩家拜年時，更能給人一種氣質乖乖女的好印象，不僅過年時期可以派上用場，情人節約會也相當實用；要注意的是，粉色與紅色、金色並不搭調，所以不要用來混搭，如果怕太單調，建議使用深淺不同的粉色或莓果色做雙色混色，推薦色號包括OPI「ISL59浪漫，無需解釋」、OPI「ISL03 浪漫少女心」、FABY「LCO004 甜蜜生活」等。

桃粉色的NAILBERRY「Hollywood Rose 荊棘狂花」和莓果色的「 Raspberry莓果微醺」，可做相近色系漸層或雙色搭配。