小貨車屢吞超載罰單 交通部下周重議載重標準

2019-01-26 10:17 聯合報 記者 聯合報 記者 洪安怡 ╱即時報導



貨車載重標準不符需求，交通部下周三開會提解方。圖／聯合報系資料照 分享 facebook 現行規範小貨車載貨不超過3.5噸，但許多小貨車出廠空車重量愈來愈重，導致能載運的空間不多，時常發生超載遭罰的問題，貨車業者認為貨車載重標準不符需求。交通部預計下周三與貨車業者相關公會開會討論，希望能以不更改法令的方式尋求解套，評估現行小貨車的載重往上提升，並配合研擬相關作業要點。

貨車業者指出，台灣的貨車以重量來區分車種，載重3.49噸以下都是小貨車，載重3.5噸以上都歸類為大貨車。有些橋梁、道路以載重來區分路權，有些以車種來區分，部分路段一律禁止大貨車通行，但有些大貨車其實只有5、6噸，卻被限制通行，明顯不符需求。

業者說，有些日本製造的小貨車為了配合環保四期的標準，引擎更大、更重，出廠的空車就已經很重了，有時剩餘載重根本不到200公斤，也就是大概只能載到3個成人，動輒超載，讓業者屢屢吃上罰單。

貨車業者指出，在日本，小貨車載重量是5至7噸，有些國家分流較細，會將大貨車依照不同噸位分成甲、乙、丙三種車種，但台灣從3.5噸到20噸都視為大貨車，明顯不符需求，期望台灣能重新界定和分類貨車。

據了解，交通部評估幾個調整方向，若小貨車業者能提出原廠資料證明載重量足夠，就可申請重新認證，將小貨車登記行照變更為大貨車，避免超載的問題。

另一方面，可能放寬讓持小型車駕照的民眾，透過一些課程獲得認證，得駕駛噸位數較小的「大」貨車，朝此方向進行分級規劃。

交通部路政司表示，這部分有檢討的空間和必要性，目前的確有在進行討論，不只是載重，還有駕駛人、車，包含路權上都需要一併考量。是否涉及修法，還在盤點，希望用不要更動太多法令的方式，來解決運輸業者使用貨車載重所遇到的問題，在下周三的會議中進行討論。