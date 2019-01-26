歡迎主人回來！三創首間女僕咖啡店 一起玩桌遊打電動

2019-01-26 01:04 聯合報 記者 聯合報 記者 陳睿中 ╱即時報導



首間進駐台北三創生活園區的動漫女僕咖啡廳「KIRABASE」於1月24日正式開幕。店內女僕均穿著藍白相間的女僕裝以及純白膝上襪，不僅會幫忙各個來店的「主人」點餐，還會一起玩桌遊、打電動，甚至在舞台上秀出一段俏皮可愛的舞蹈，療癒力十足！

在日本發揚光大的女僕咖啡店，除了能品嚐餐點，最大的特色就是享受與女僕間的互動。KIRABASE延續女僕咖啡店的精神，視每位客人為自己的主人，一進門就先以「歡迎回來，主人！」相迎，營造出舒適的回家氣息。

不同於傳統鄉村風或甜美風的設計感，KIRABASE採用無機質感強烈的純白科技風。店內供應有咖哩豬排蛋包飯、迷迭香雞腿排等餐點，並且還有甜點、炸物、輕食與飲料，單品售價約150～300元左右。其中咖哩豬排蛋包飯上，可依照個人喜好，讓女僕畫上主人喜歡的圖案或文字；而粉色軟萌星球聖代，則是要跟著女僕一起注入愛的魔力，都能讓主人與女僕間產生親暱互動。

除了餐點外，KIRABASE固定時段還會舉行電玩之夜，可以跟女僕挑戰電玩；另外還有女僕舞蹈表演、桌遊互動、女僕桌邊特調飲品等服務，甚至還可以跟喜歡的女僕一起拍攝拍立得，留下兩人的特殊回憶。

KIRABASE

地址：台北市中正區市民大道三段2號8樓（三創生活園區）