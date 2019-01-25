打破貧窮世代！「將才學堂」冠軍麵包公益開賣

2019-01-25 21:19 聯合報 記者 聯合報 記者 張芳瑜 ╱即時報導



頂新和德文教基金會自2017起推動「將才學堂」烘焙技職教育計畫，培育對烘焙有興趣的青少年習得一技之長。首屆「將才學堂HOTE MASTERS烘焙錦標賽」的冠軍麵包「綻放」，即日起於全台布列德麵包店開賣。3/2前至門市購買「綻放」麵包，淨利將全數捐給「屏東躍愛全人關懷協會」，買麵包做公益，協助全台高關懷青少年實踐夢想、翻轉人生。

冠軍麵包「綻放」是內含玫瑰麻糬餡的麵包，使用玫瑰花醬加入麵團，搭配牽絲麻糬內餡而成。商品化過程中經過布列德研發團隊微調配方，除了結合原本產品特色之外，加入更柔軟的黑糖風味麵糰來包覆玫瑰醬內餡，黑糖更能提出玫瑰花香氣，再搭配 Q彈軟嫩不黏牙的麻糬，化口性更佳，更具特色，最後再灑上「旺」字增添年節氣氛。

頂新和德文教基金會潘長庚執行長表示，每個鬆軟香實的麵包，飽含對夢想實踐之渴望。透過本次公益上市合作，給予得獎團隊的孩子獲得實質的鼓勵，讓他們知道，自己的專長可以開創有前景的未來。接下來還有高雄飛揚協會孩子研發的「天然紅藜果香吐司」、以及台東孩子書屋設計的「酒釀洛神夾心餅」，將於2019年春、夏、秋季舉行各為期二個月期間性上市。

「綻放」愛心公益推廣活動

1/26(六) 13:00 - 17:00 @布列德天母店

來天母西店參加有獎徵答就抽折價券，1/31前消費只要含有 麵包即可現場折抵。

「公益好禮週週送、新年好運旺旺來」

1/24~3/02 @ 布列德門市