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咖啡美到冒煙！ IG夯店「成真咖啡」進駐復興SOGO

2019-01-25 20:58聯合報 記者江佩君╱即時報導

從台中審計新村起家，打造老屋空間氛圍，成為IG打卡夯店的「成真咖啡Come True Coffee」，首度進駐台北SOGO復興館9樓空間，用餐時可一覽日式庭院，還可透過整片落地窗俯瞰東區街景。以冠軍精品咖啡、創意花式咖啡，以及蓬鬆療癒的舒芙蕾為人氣商品聞名的成真，除了充滿視覺感會冒煙的花式咖啡，精品咖啡的容器竟然有小小水龍頭，人氣美食一端上桌，立刻讓人驚呼連連。

「成真咖啡Come True Coffee」自2017年5月推出創始店台中審計店後，至今台北、桃園、台中、台南共有6家據點，強調現點現做以及靠創意勝出的餐點是一大特色，每間店分別都有限定餐點增加話題性。

台北SOGO復興店獨賣品項包括「花見雪莓舒芙蕾」，淋上特製起司奶醬，並鋪上滿滿草莓的舒芙蕾，絕對可攻占少女心。還有台北限定創意咖啡「花漾瑰蜜」，透過乾冰會冒煙的玫瑰花茶搭配精品義式咖啡，玫瑰、荔枝、花茶中蘊含著咖啡香，滋味甜美而不膩，整朵玫瑰花還可以沾著玫瑰果醬食用，從視覺到味蕾都是一款讓人值得推薦的飲品。

「成真咖啡Come True Coffee」的菜單也不單調，除了有多款口味的舒芙蕾外，還有好滋味讓人一口接一口的各種口味的創意薄餅系列，以及每日輕食、創意咖啡、精品咖啡、義式咖啡、非咖啡飲品與果昔冰沙。咖啡採用單一產區咖啡豆，享用美食後，最後來杯由冠軍烘豆師所挑選的手工精品咖啡，感受咖啡時光的美好。

餐點平均價位為250元上下，創意咖啡180元，義式咖啡105元～145元，定價算是相當有吸引力。

台北SOGO復興店1/26～1/31開幕期間，每日前30名，點獨賣的「花見雪莓舒芙蕾」，就送人氣限定咖啡「花漾瑰蜜」。情人節期間2/1～2/28點「花見雪莓舒芙蕾」就送「花漾瑰蜜」兌換券。

花漾瑰蜜售價180元。圖／SOGO提供
花漾瑰蜜售價180元。圖／SOGO提供
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精品咖啡的杯具呈現也很特別，轉動有如水龍頭的開關，咖啡就會流洩注入杯中。圖／摘自...
精品咖啡的杯具呈現也很特別，轉動有如水龍頭的開關，咖啡就會流洩注入杯中。圖／摘自成真咖啡IG
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SOGO復興館限定商品「花見雪莓」售價298元。圖／SOGO提供
SOGO復興館限定商品「花見雪莓」售價298元。圖／SOGO提供
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成真咖啡Come True Coffee的餐點不論美味或視覺，都充滿療癒感。圖／...
成真咖啡Come True Coffee的餐點不論美味或視覺，都充滿療癒感。圖／摘自成真咖啡IG
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「花見雪莓」舒芙蕾。記者江佩君／攝影
「花見雪莓」舒芙蕾。記者江佩君／攝影
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花漾組合花見雪莓+花漾瑰蜜售價478元。圖／SOGO提供
花漾組合花見雪莓+花漾瑰蜜售價478元。圖／SOGO提供
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創意薄餅「櫻花蝦明太子」售價220元。圖／SOGO提供
創意薄餅「櫻花蝦明太子」售價220元。圖／SOGO提供
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彩虹飯系列「朝日田園雞肉捲」售價298元。圖／SOGO提供
彩虹飯系列「朝日田園雞肉捲」售價298元。圖／SOGO提供
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咖啡SOGO
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