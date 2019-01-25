簡嫚書當媽後照樣愛美！保養撇步身心靈都顧到

2019-01-25 20:33 聯合報 記者 聯合報 記者 陳立儀 ╱即時報導



自然系女神簡嫚書天生麗質，擁有一張青春小臉，但是她在肌膚保養上可是絲毫沒有少下功夫，即使現在有了人妻、媽媽的多重身分，又忙於工作，保養照樣身心靈兼顧，她說「當太太之後一定要成為更美的女人，讓老公更愛我」，而她的愛用保養品就是連續兩年代言的氧顏森活Forest Beauty，就連前陣子辦婚禮的伴手禮都是氧顏森活面膜。

簡嫚書說，心情穩定才有辦法做出對的決定、遇到對的人，氛圍也會感染到身邊的人，她自己維持身心狀態的方式就是規律運動、挑選好的食物，即使工作忙碌，還是維持一周兩天做瑜珈、皮拉提斯和HIIT高強度間歇訓練；肌膚保養程序也沒有因為當媽媽變忙而改變，「女生愛自己很重要，也許可以少追劇、少看書或懶得做家事，但都不要減少時間去做保養」，但是婚後她才理解「成家立業」的意義，工作是為了全家人好，購物的慾望也會降低一些。

膚質中性偏乾的簡嫚書，在保養時會用較多次的化妝水，並順便做按摩，再依照季節或當時膚況來決定後續要使用哪些保養品，她尤其偏愛氧顏森活Forest Beauty精萃油＋霜的獨家修護組，輕透質地搭配維他命B＋C的經典組合，可以調再一起或視需求分別使用，她會在舒活霜裡加3滴精萃油，給肌膚飽足的營養。

在吃的方面簡嫚書也很講究，自己做菜時會盡量少使用太過化學的調味料、選擇好的油，她笑說女兒雲大吃的食物都很單純健康，所以皮膚一直很好，「維持好心情、不要把吃不健康的食物變成習慣，長期下來一定會影響肌膚」。問到老公最愛她做的哪道菜，簡嫚書不加思索就說「咖哩飯」，還說吃過的都說讚。