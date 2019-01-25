酷聖石連續28天抽買一送一 最大獎是任天堂

2019-01-25 20:11 聯合報 記者 聯合報 記者 張芳瑜 ╱即時報導



農曆春節即將到來，COLD STONE酷聖石看好過年期間國人熱愛「試手氣、迎好運」，因此，推出長達28天的「金PIG輝煌迎新春」系列數位活動。即日起至2/21(四) ，民眾加入COLD STONE官方LINE，即可參加「天天抽」、「加碼抽」，除了有機會抽中買一送一等冰品優惠，還有最大獎任天堂Switch等你抽。

金PIG輝煌迎新春「天天抽」即日起至2/21(四)，每人每天皆可參加抽獎一次，COLD STONE一共祭出萬張優惠卷，獎項包括冰淇淋買一送一、第二杯20元、蛋黃哥袋著走禮盒等多項冰淇淋優惠，其中還有最大獎「任天堂Switch派對同樂組合」(含超級瑪利歐派對+任天堂明星大亂鬥特別版遊戲軟體)。另外，期間內於全台門市消費滿300元，可額外獲得「加碼抽」一次，趁著農曆過年吃冰試手氣，把最大獎帶回家。

金PIG輝煌迎新春

活動時間：1/25(五)~2/21(四)

兌換時間：1/25(五)~2/24(日)

活動辦法：天天抽-活動期間每日可至COLD STONE官方LINE參加抽獎，即可獲得新春專屬優惠，憑優惠券可至全台門市使用。(每日限抽1次)；加碼抽-活動期間至COLD STONE單次消費滿300元，可獲得加碼抽乙次，最大獎可獲得任天堂Switch派對同樂組合。(可累抽)