溫貞菱、連俞涵變身時尚文青 逛三宅一生展覽

2019-01-25 20:00 聯合報 記者 聯合報 記者 楊詩涵 ╱即時報導



三宅一生（ISSEY MIYAKE） x 田中一光（Ikko Tanak）展覽開幕，於台北遠企購物中心3樓天碟廣場登場，以圓形、連續為元素，打造靜態展出，溫貞菱、連俞涵出席活動暢談對品牌與藝術家的了解，人文氣質超標，宛如藝文活動，都表現了以人為出發點的創意，別具傳承意義。

連俞涵說，「輸入和輸出的轉換，就一個演員來說是吸收劇本文字，然後透過角色演出，把文字立體化，因此對於田中一光的藝術表現，有所共鳴。」自2016年起，此系列展覽至今已是品牌第4次推出，是為向田中一光致敬，本次的主題以「連續記號（Continuous Symbol）」、「圓形記號（Circle）」做發揮，是有溫度、活力的圖騰，溫貞菱說，「這些圖像在每個人的眼中與心中，都會衍生出不同的解讀，相當有趣。」

本次展覽在遠企3樓天碟廣場展出，懸掛的布軸也呼應運動風的網眼布，採半透光的隱約展現，在極度簡化的線條中，展現細節裡的日本職人精神，田中一光曾說過，「以盡量少的資源，過更豐富的生活。」也呼應了三宅一生A-POC（A piece of cloth）的一件衣服即一片布簡約精神，用最少的布料創造出最舒適的服裝。