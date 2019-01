溫貞菱、連俞涵變身時尚文青 逛三宅一生展覽

2019-01-25 20:00 聯合報 記者 聯合報 記者 楊詩涵 ╱即時報導



三宅一生(ISSEY MIYAKE) x 田中一光(Ikko Tanak)展覽開幕,於台北遠企購物中心3樓天碟廣場登場,以圓形、連續為元素,打造靜態展出,溫貞菱、連俞涵出席活動暢談對品牌與藝術家的了解,人文氣質超標,宛如藝文活動,都表現了以人為出發點的創意,別具傳承意義。

連俞涵說,「輸入和輸出的轉換,就一個演員來說是吸收劇本文字,然後透過角色演出,把文字立體化,因此對於田中一光的藝術表現,有所共鳴。」自2016年起,此系列展覽至今已是品牌第4次推出,是為向田中一光致敬,本次的主題以「連續記號(Continuous Symbol)」、「圓形記號(Circle)」做發揮,是有溫度、活力的圖騰,溫貞菱說,「這些圖像在每個人的眼中與心中,都會衍生出不同的解讀,相當有趣。」

本次展覽在遠企3樓天碟廣場展出,懸掛的布軸也呼應運動風的網眼布,採半透光的隱約展現,在極度簡化的線條中,展現細節裡的日本職人精神,田中一光曾說過,「以盡量少的資源,過更豐富的生活。」也呼應了三宅一生A-POC(A piece of cloth)的一件衣服即一片布簡約精神,用最少的布料創造出最舒適的服裝。