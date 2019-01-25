溫貞菱、連俞涵變身時尚文青 逛三宅一生展覽
2019-01-25 20:00
聯合報 記者楊詩涵
╱即時報導
三宅一生（ISSEY MIYAKE） x 田中一光（Ikko Tanak）展覽開幕，於台北遠企購物中心3樓天碟廣場登場，以圓形、連續為元素，打造靜態展出，溫貞菱、連俞涵出席活動暢談對品牌與藝術家的了解，人文氣質超標，宛如藝文活動，都表現了以人為出發點的創意，別具傳承意義。
連俞涵說，「輸入和輸出的轉換，就一個演員來說是吸收劇本文字，然後透過角色演出，把文字立體化，因此對於田中一光的藝術表現，有所共鳴。」自2016年起，此系列展覽至今已是品牌第4次推出，是為向田中一光致敬，本次的主題以「連續記號（Continuous Symbol）」、「圓形記號（Circle）」做發揮，是有溫度、活力的圖騰，溫貞菱說，「這些圖像在每個人的眼中與心中，都會衍生出不同的解讀，相當有趣。」
本次展覽在遠企3樓天碟廣場展出，懸掛的布軸也呼應運動風的網眼布，採半透光的隱約展現，在極度簡化的線條中，展現細節裡的日本職人精神，田中一光曾說過，「以盡量少的資源，過更豐富的生活。」也呼應了三宅一生A-POC（A piece of cloth）的一件衣服即一片布簡約精神，用最少的布料創造出最舒適的服裝。
三宅一生 x 田中一光限定系列商品也同步推出，包括服裝與鞋履、戒指、棒球帽等等，僅在台北遠企、台中草悟道、台中市政Boutique、高雄漢神等4個店鋪販售，藉由極簡主義與黑、白、灰等單色元素，表現出不同以往的設計趣味，仍然在經典「褶學」概念中，呈現宛如書法的筆觸圖像之美，服裝輪廓則隨著穿著者的體態與律動，展現肢體的優雅線條。
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