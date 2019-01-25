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快看「過年做的那些事」1月26日rather抽2萬

2019-01-25 19:54聯合報 記者楊詩涵╱即時報導

台灣品牌rather以「過年做的那些事」拍攝早春系列形象圖，圖像氛圍令人印象深刻，品牌且於1月26日下午3點至8點在Rather Concept Store舉辦「玩轉新年」體驗任務活動。

只要在活動中完成塔羅占卜、變髮換造型、穿新衣寫春聯3項體驗，並集滿這3款體驗印章，且將印章卡投入新年紅色小屋，就有機會獲得品牌購物金2萬元整及北歐飾品。此外，凡於26日穿著品牌新品春裝，在雪地玻璃箱中拍攝屬於自己獨一無二的書法揮毫照片並且上傳社群，就可以在2F的rather caf’e兌換《ISM 主義甜時》的招牌法式甜點「達克瓦滋」，或是日式燒菓子「紅茶費南雪」1份。

rather在日前邀請超模吳宜樺，以及簡愷蒂、正方形鄭婕彤、Tequila等6位網紅演繹rather早春新品，吳宜樺以白色牛仔外套，搭襯白色透視薄外套，展現衝突堆疊的風格，壓線細節則強調結構線條，吳宜樺表示最喜歡的還是耐看的休閒穿搭，在rather的單品中有幾款落肩襯衫的設計、斜釦長裙，都是讓人想要細逛的小巧思。

品牌發表的早春「過年做的那些事」為攝影師Puzzleman作品，將時裝融入傳統年節習俗，貼春聯、打麻將、理髮廳、逛公園和團圓飯，都成為圖片故事，以藍白牛仔、透視和套裝，展現年節氛圍。

吳宜樺身著早春白色牛仔褲裙套裝。圖／rather提供
吳宜樺身著早春白色牛仔褲裙套裝。圖／rather提供
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Rather早春形象廣告以年節行事曆的手法呈現「新年做的那些事」。圖／rathe...
Rather早春形象廣告以年節行事曆的手法呈現「新年做的那些事」。圖／rather提供
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Rather早春形象廣告以年節行事曆的手法呈現「新年做的那些事」。圖／rathe...
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Rather Concept Store以喜氣的紅色慶賀新年到來。圖／rathe...
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Rather早春形象廣告以年節行事曆的手法呈現「新年做的那些事」。圖／rathe...
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Rather Concept Store目前陳列早春商品。圖／rather提供
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Rather早春形象廣告以年節行事曆的手法呈現「新年做的那些事」。圖／rathe...
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26日在雪地玻璃箱中拍攝書法揮毫照片並且上傳社群，就可以兌換甜點。圖／rathe...
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Rather早春形象廣告以年節行事曆的手法呈現「新年做的那些事」。圖／rathe...
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春聯甜點網紅
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