文華東方高顏值精品蛋糕 現在大直也吃的到

2019-01-25 19:27 聯合報 記者 聯合報 記者 張芳瑜 ╱即時報導



在高檔精品甜點界擁有一席之地的台北文華東方酒店「文華餅房」，為擴大營運規模以及提升品牌能見度，今年正式進駐大直ATT 4 Recharge，開設首間館外文華餅房，今(25)天盛大開幕 。此外，文華餅房館外店即日起至2月28日，推出西點主廚Hin特製、限店販售的「一抹相思」蛋糕，開幕首三日(1/25至1/27)消費再享全品項85折優惠。

有別於台北文華東方本館的型式，文華餅房館外店占地近70坪、挑高4米的空間，區分為前、後兩區，前為內用區、後則為外帶區。整體裝潢使用繽紛色彩，營造出歐式浪漫氛圍，其中最吸睛的是內用區充滿現代感的整面蒂芬妮藍 (Tiffany Blue) 陳列櫃，結合玻璃蛋糕展示櫃，展出多款精緻糕點。全區共規劃了近40個座位，高低不同的餐桌錯落其中，消費者可坐在舒適的藤椅上，輕鬆享受飯店級的甜點、蛋糕及手作麵包。

台北文華東方酒店餐飲部總監鄔智明表示，本館僅提供外帶服務，且以酒店住客購買伴手禮和企業客戶購買禮盒、禮籃為主力，文華餅房館外店主攻女性與家庭客層，到此愜意享受精緻糕點。門市也同步提供，選用來自屏東福灣莊園台灣三號柴燒黑巧克力所製成的特濃熱可可、或是各式優質中西式茗茶。

台北文華東方酒店文華餅房ATT 4 Recharge

地址：台北市敬業三路123號1樓