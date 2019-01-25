遠百春節檔全台狂送12台汽車 消費2千就可抽

2019-01-25 18:42 聯合報 記者 聯合報 記者 江佩君 ╱即時報導



百貨有感2019景氣充滿不確定感，為了刺激消費、消費有感，遠東百貨2019一開始到春節檔期，連續推出三波檔期，除了初一福袋板橋大遠百、花蓮店共推出2台汽車大獎外，2月3日起展開的「金豬報喜」檔期再加碼，全台10店再各別祭出汽車大獎，等於全台將大手筆送出12台汽車，總價共700萬，汽車大獎規模稱霸百貨。

遠百行銷企劃經理洪源宏指出，2019是要持續拋優惠、刺激消費的一年。2月3日起至2月27日展開的「金豬報喜」檔期，只要單筆消費每滿2,000元，就可獲得一組抽獎序號，檔期後各店將抽出汽車大獎。

此外，初一福袋板橋大遠百、花蓮店分別推出價值65.9萬元的Hyundai SUPER ELANTRA 1.6豪華版，以及價值69.9萬元的FORD FOCUS 1.6L時尚經典型汽車。加上金豬報喜檔期，等於板橋大遠百、花蓮店都各有2台汽車大獎將送出。

遠百「金豬報喜」檔期回饋內容，百貨服飾當日累計滿5千送400，數位3C用9大銀行單筆分6期刷1萬送500，國際精品12大銀行單筆分6期板橋大遠百、台中大遠百滿2萬送1千。