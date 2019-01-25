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孫翠鳳日式和服優雅亮相 鼓勵熟齡女性積極美麗勤保養

2019-01-25 18:35聯合報 記者陳立儀╱即時報導

對台灣傳統文化傳承不遺餘力的孫翠鳳，歌仔戲中的帥氣小生扮相令人印象深刻，遇見來自日本熊本的保養品牌朵茉麗蔻之後，在螢幕前第一次以日式和服優雅登場，她認為肌膚保養就跟歌仔戲一樣重視基本功，要靠平日一步一腳印把基礎打穩，鼓勵熟齡女性不論幾歲、不論多忙，都應該積極美麗。

孫翠鳳因歌仔戲工作需要長期上濃妝，加上許多演出是戶外搭臺表演，面對強風、日曬與強烈高溫的舞台燈光，多年下來對肌膚已是一種職業傷害，甚至因為場地受限，下戲後根本無處洗臉，只能簡單卸妝後擦上保濕應急，30歲前她自恃肌膚底子不錯，並不注重保養，35歲以後乾燥、暗沉等狀況慢慢浮現，才覺悟善待肌膚的重要。

就與許多女性一樣，孫翠鳳一直在尋找適合的保養品，也深怕在嘗試的過程中順序用錯弄巧成拙，朵茉麗蔻全系列8瓶從清潔、保養到外出防曬都有，瓶身貼心標示了使用順序號碼，讓孫翠鳳省掉很多麻煩，「過去想解決肌膚乾燥而使用滋潤的保養品，但油膩感讓人很不自在，現在用朵茉麗蔻並照著建議用量及手法，將每道保養程序的間隔時間拉長，不僅好吸收、不油膩，肌膚乾燥也得到改善，其實好好利用手心溫度來保養，也是預防老化的簡單方法」。

在廣告中鼓勵女性積極保養的孫翠鳳認為，不僅要永遠保持年輕、快樂的心，外表也要跟心靈同步。不少熟齡女性都有勤儉持家的觀念，可以先從試用開始，覺得適合膚質後再好好按部就班愛惜肌膚，朵茉麗蔻讓更多熟齡女性在完整保養中了解自己的肌膚狀況，在3天的體驗之後，多數的回饋是肌膚保水度及光澤度提升。免費客服專線：0800-866-866（服務時間：上午9點至晚上9點）。

孫翠鳳認為歌仔戲重視基本功，就跟肌膚保養一樣。圖／朵茉麗蔻提供
孫翠鳳認為歌仔戲重視基本功，就跟肌膚保養一樣。圖／朵茉麗蔻提供
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朵茉麗蔻全系列從清潔、保養到外出防曬，鼓勵熟齡女性積極保養、找到專屬自己的美麗。...
朵茉麗蔻全系列從清潔、保養到外出防曬，鼓勵熟齡女性積極保養、找到專屬自己的美麗。圖／朵茉麗蔻提供
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對台灣傳統文化傳承不遺餘力的孫翠鳳遇見來自日本熊本的保養品牌朵茉麗蔻，在螢幕前第...
對台灣傳統文化傳承不遺餘力的孫翠鳳遇見來自日本熊本的保養品牌朵茉麗蔻，在螢幕前第一次以日式和服優雅登場。圖／朵茉麗蔻提供
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朵茉麗蔻全系列保養品瓶身貼心標示了使用順序號碼，讓孫翠鳳省掉很多麻煩。圖／朵茉麗...
朵茉麗蔻全系列保養品瓶身貼心標示了使用順序號碼，讓孫翠鳳省掉很多麻煩。圖／朵茉麗蔻提供
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歌仔戲防曬熊本
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