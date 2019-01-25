孫翠鳳日式和服優雅亮相 鼓勵熟齡女性積極美麗勤保養

2019-01-25 18:35 聯合報 記者 聯合報 記者 陳立儀 ╱即時報導



對台灣傳統文化傳承不遺餘力的孫翠鳳，歌仔戲中的帥氣小生扮相令人印象深刻，遇見來自日本熊本的保養品牌朵茉麗蔻之後，在螢幕前第一次以日式和服優雅登場，她認為肌膚保養就跟歌仔戲一樣重視基本功，要靠平日一步一腳印把基礎打穩，鼓勵熟齡女性不論幾歲、不論多忙，都應該積極美麗。

孫翠鳳因歌仔戲工作需要長期上濃妝，加上許多演出是戶外搭臺表演，面對強風、日曬與強烈高溫的舞台燈光，多年下來對肌膚已是一種職業傷害，甚至因為場地受限，下戲後根本無處洗臉，只能簡單卸妝後擦上保濕應急，30歲前她自恃肌膚底子不錯，並不注重保養，35歲以後乾燥、暗沉等狀況慢慢浮現，才覺悟善待肌膚的重要。

就與許多女性一樣，孫翠鳳一直在尋找適合的保養品，也深怕在嘗試的過程中順序用錯弄巧成拙，朵茉麗蔻全系列8瓶從清潔、保養到外出防曬都有，瓶身貼心標示了使用順序號碼，讓孫翠鳳省掉很多麻煩，「過去想解決肌膚乾燥而使用滋潤的保養品，但油膩感讓人很不自在，現在用朵茉麗蔻並照著建議用量及手法，將每道保養程序的間隔時間拉長，不僅好吸收、不油膩，肌膚乾燥也得到改善，其實好好利用手心溫度來保養，也是預防老化的簡單方法」。