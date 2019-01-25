LINE Pay推行動支付收款「小綠機」 滿足商戶需求
LINE集團旗下行動支付服務LINE Pay今（25）天發表「LINE Pay mini行動支付收款機」、「合作通路」全新改版、「我的優惠券」、LINE Pay會員點數回饋平台四項支持商戶活絡會員經濟的計畫，同時宣布推出「LINE Pay 星巴克星意禮」、「我的會員卡」兩項全新功能，透過全方位行動支付體驗拉近商戶與用戶間的距離。
LINE Pay台灣董事長丁雄注表示， LINE Pay已累計超過500萬用戶，全台超過11萬個支付據點；而「LINE Pay一卡通帳戶」更是成長迅速，上線才4個月用戶數已突破百萬，躍居成為台灣使用者人數最多的電子支付工具。
丁雄注表示，LINE Pay今年將致力滿足商戶及用戶端的需求，為各式商戶提供更多支援，以小綠機搭配輔銷機制帶動商戶與用戶間會員經濟的雙向正循環。
LINE Pay台灣營運團隊負責人吳孟芝表示，小綠機有三大特色，店家無須串接POS系統，即開即用；機台體積輕巧，不須插線，可在桌邊結帳，如「行動收款機」；以用戶掃描QR code支付，支援LINE Pay信用卡、LINE Pay一卡通帳戶、LINE Points，以及iPASS一卡通票卡四種付款方式，只要將手機靠近機台就能用NFC感應並開啟支付流程。
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