LINE Pay推行動支付收款「小綠機」 滿足商戶需求

2019-01-25 18:17 聯合報 記者 聯合報 記者 沈婉玉 ╱即時報導



LINE集團旗下行動支付服務LINE Pay今（25）天發表「LINE Pay mini行動支付收款機」、「合作通路」全新改版、「我的優惠券」、LINE Pay會員點數回饋平台四項支持商戶活絡會員經濟的計畫，同時宣布推出「LINE Pay 星巴克星意禮」、「我的會員卡」兩項全新功能，透過全方位行動支付體驗拉近商戶與用戶間的距離。

LINE Pay台灣董事長丁雄注表示， LINE Pay已累計超過500萬用戶，全台超過11萬個支付據點；而「LINE Pay一卡通帳戶」更是成長迅速，上線才4個月用戶數已突破百萬，躍居成為台灣使用者人數最多的電子支付工具。

丁雄注表示，LINE Pay今年將致力滿足商戶及用戶端的需求，為各式商戶提供更多支援，以小綠機搭配輔銷機制帶動商戶與用戶間會員經濟的雙向正循環。