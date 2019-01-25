文青伍佰朝聖全球首間徠卡之家 竟只擔心百年芒果樹
精品相機品牌徠卡（Leica）在台北最有人文氣息的青田街開設全球首間「徠卡之家」，將列為古蹟建築的台大教職員工舊宿舍改建為集結藝廊、咖啡座、展示間的多功能複合空間，本身就出過4本攝影集的徠卡鐵粉、歌手伍佰為愛牌站台，表示最高興之後送修不需到國外，但逛了一圈下來他對於後院一棵百年的芒果樹特別有fu：「這是我這輩子看過最大的芒果樹，有三層樓高。我告訴你，等到芒果成熟的季節徠卡就慘了。」
伍佰回憶自己是在2003年的時候迷上底片相機的，當時去北海道旅遊的他跟朋友借了底片相機，將彩色底片拍出黑白感，之後便迷上攝影，而用了徠卡的相機之後就沒辦法再用其他相機了，因為他認為徠卡拍出來的畫面具有「非常真實又非常不真實的文化感。」他表示自己收藏有M6、M7、MP、以及一台小的數位徠卡相機，而談到攝影他更彷彿哲學家上身：「攝影是人生詩句的逗點，對別人來說是種偷竊，對自己來說卻是尋找自我的釋放與逗點。」又說：「照相是生活一種脫離現實的、自我感覺的探索。」跟音樂一樣並非創作而成，「來了就來了。」
全球首間徠卡之家選擇在台北青田街日式古屋，希望結合在地人文氣息，請來徠卡京都旗艦店的日本設計師規劃內部空間，以日本漆器概念打造展區空間，並透過院內芒果、櫻花、楓木、桂花等不同的樹木保留四季感，將結合徠卡藝廊及維修中心等，這也是徠卡於台灣的第一間直營店。而開放給大眾報名的Master Class徠卡學院課程也將陸續在徠卡之家登場，首堂課就是1月26日起至28日止由馬格蘭通訊社攝影大師Patrick Zachmann帶來的紀實攝影課程，其展覽則將從即日起展出至三月底止，30件作品包括他30多年來在中國的紀錄。
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