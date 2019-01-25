「小綠機」LINE Pay mini登台！行動支付桌邊結帳更便利

2019-01-25 17:43 聯合報 記者 聯合報 記者 陳立儀 ╱即時報導



隨著LINE的普及，讓許多消費者跟著愛用LINE Pay、LINE Points點數，根據LINE統計，LINE Pay從2015年在台灣開展服務至今已累計超過500萬用戶，全台共有超過11萬個支付據點，LINE Pay一卡通帳戶上線4個月用戶數就已破百萬，成為台灣使用者人數最多的電子支付工具。為了打造更便利的行動支付場景，暱稱「小綠機」的LINE Pay mini行動支付收款機正式登台，店家不需串接POS系統與插線，也不限櫃台結帳，支援LINE Pay所有付款方式，搭配可直接在LINE Pay頁面看到合作通路、優惠券地圖，拉近商戶與用戶的距離，活絡會員經濟。

體積輕巧的LINE Pay mini行動支付收款機可在桌邊結帳，由店家輸入消費金額，用戶以手機掃描QR code支付，支援LINE Pay綁定信用卡、LINE Pay一卡通帳戶、LINE Points點數、iPASS一卡通票卡等4種付款方式，只要將手機靠近機台就能用NFC感應並開啟支付流程。LINE Pay預計今年將開放LINE Pay會員點數回饋平台，讓申辦的店家可使用LINE Points做為消費回饋。

LINE Pay台灣營運團隊負責人吳孟芝表示，除了行動支付功能之外，LINE Pay更將社群性發揮到極致，像是串接LINE Pay的店家將會出現在「合作通路」裡的地圖，不僅提高能見度，也可顯示點數回饋、優惠券等資訊，創造來店機會，街邊店、小店也能申辦，還可邀請第一次消費的用戶加入LINE@帳號或官方帳號，抓緊無意間逛到的街邊客。

即日起至2020年2月29日透過LINE Pay mini付款的用戶可享每筆LINE Points 3%回饋（不含iPASS一卡通票卡感應消費），回饋無上限。LINE Pay mini行動支付收款機月租費300元，8月31日前申請核准可享前6個月免設備月租費的早鳥優惠，每筆LINE Pay交易手續費為3％（未稅）、iPASS一卡通票卡交易手續費為2％（未稅）。

結合行動支付與社群是LINE Pay的強項，去年中秋節期間推出LINE Pay轉帳拿紅包活動，台灣用戶間互相轉帳的金額累計高達台幣5億3,522萬元，也讓LINE Pay一卡通帳戶在上線短短一個月內就有超過50萬名用戶註冊。LINE Pay今年再度出擊，與星巴克合作推出「LINE Pay星巴克星意禮」，提供多款星巴克飲品的禮票券，用戶買的禮票券可傳進LINE聊天室，讓親友人人有禮或試手氣。

過年期間將推出辦年貨用LINE Pay、發紅包用LINE Pay、曬恩愛用LINE Pay等3檔年節活動，1月25、26日LINE Pay攜手合作超市與量販店發送辦年貨現金優惠券，將發出總額500萬元的電子優惠券，關注LINE Pay官方帳號或合作通路地圖就有機會取得；2月1日至2月12日推出豬年「發紅包拿紅包」活動，可透過LINE Pay發紅包給好友及群組，每發給一位好友就可收到LINE Pay紅包一個，最高可獲得LINE Points 888點；去年限量30萬張的LINE Pay聯名一卡通在2個月內全數申請完畢，其中又以「旅行熊大」、「出遊兔兔」對卡最受青睞，LINE Pay將於2月14日推出熊大、兔兔情人節限定卡，限量發行5萬2千張。

此外，「我的會員卡」是LINE Pay會員卡整合服務，預計今年第二季上線，可將店家的會員卡整合進LINE Pay，未來用LINE Pay結帳就可同時累積店家會員優惠。