跟著白鴿與小兔子 走進夏姿古靈精怪的東方異境

2019-01-25 17:18 聯合報 記者 聯合報 記者 楊詩涵 ╱即時報導



這真的是夏姿．陳SHIATZY CHEN，耳目一新的氛圍與呈現方式，是2019春夏的拍攝計畫，展現年輕、時尚的新態度，並且以小白兔、刺蝟、鵝、鴿子入鏡，與模特兒自然共演，打造出夢遊仙境般的綺麗構圖與景致，讓人多看一眼，跟著走進東西合併、夢境與真實交界的夏姿新景。

夏姿的春夏拍攝企劃，是首次嘗試將動物帶入畫面中，並邀請北京攝影師黎曉亮、攝影指導周書豪操刀，展現品牌在2019春夏設定的「東方異境」主題，並拍攝影音短片。形象廣告中的故事，由新銳模特兒陳冰彬、楊孟洹、Alex Storm、Ieva Kalvane擔綱演出，他們一行人闖入北京的胡同，在一間隱密的畫室裡，當鐘聲響起，時間就瞬間凝結停止，跟著小兔子躍入夢中的派對。

平面攝影黎曉亮曾獲倫敦FAPA藝術攝影獎（Fine Art Photography Awards）人像首獎，風格以捕捉人物的細膩表情見長，並擅長運用現場自然光影、空間佈局，展現出虛實之間的臨場氛圍，成品富有情感張力；而曾入圍金馬獎、與當代藝術跨界合作的攝影指導周書豪，以人文色彩表現影片敘事風格，詩意而魔幻，賦予夏姿2019春夏不同以往的意象。

這系列平面暨影音形象以文字「凝麗」象徵東方異境主題，夏姿創意總監王陳彩霞在這場夢境中融入了麻將，是極具標誌性的設計細節，小兔子則有東方玉兔的吉兆，也是創意總監的生肖，在這個旅程中出現的動物還包括藍腹鷴、丹頂鶴、北京狗、鴛鴦等，同時繁複燦爛地展現在服裝之上；包款則有相機包和全新款玉鐲包，同樣以麻將圖騰或彩色礦石做設計。