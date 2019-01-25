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跟著白鴿與小兔子 走進夏姿古靈精怪的東方異境

2019-01-25 17:18聯合報 記者楊詩涵╱即時報導

這真的是夏姿．陳SHIATZY CHEN，耳目一新的氛圍與呈現方式，是2019春夏的拍攝計畫，展現年輕、時尚的新態度，並且以小白兔、刺蝟、鵝、鴿子入鏡，與模特兒自然共演，打造出夢遊仙境般的綺麗構圖與景致，讓人多看一眼，跟著走進東西合併、夢境與真實交界的夏姿新景。

夏姿的春夏拍攝企劃，是首次嘗試將動物帶入畫面中，並邀請北京攝影師黎曉亮、攝影指導周書豪操刀，展現品牌在2019春夏設定的「東方異境」主題，並拍攝影音短片。形象廣告中的故事，由新銳模特兒陳冰彬、楊孟洹、Alex Storm、Ieva Kalvane擔綱演出，他們一行人闖入北京的胡同，在一間隱密的畫室裡，當鐘聲響起，時間就瞬間凝結停止，跟著小兔子躍入夢中的派對。

平面攝影黎曉亮曾獲倫敦FAPA藝術攝影獎（Fine Art Photography Awards）人像首獎，風格以捕捉人物的細膩表情見長，並擅長運用現場自然光影、空間佈局，展現出虛實之間的臨場氛圍，成品富有情感張力；而曾入圍金馬獎、與當代藝術跨界合作的攝影指導周書豪，以人文色彩表現影片敘事風格，詩意而魔幻，賦予夏姿2019春夏不同以往的意象。

這系列平面暨影音形象以文字「凝麗」象徵東方異境主題，夏姿創意總監王陳彩霞在這場夢境中融入了麻將，是極具標誌性的設計細節，小兔子則有東方玉兔的吉兆，也是創意總監的生肖，在這個旅程中出現的動物還包括藍腹鷴、丹頂鶴、北京狗、鴛鴦等，同時繁複燦爛地展現在服裝之上；包款則有相機包和全新款玉鐲包，同樣以麻將圖騰或彩色礦石做設計。

跟隨logo風潮，SHIATZY CHEN字樣出現在早春單品中，並結合運動風以潛水布料或網眼布打造動感的系列，跳色搭配、高彩幾何，讓夏姿的設計更顯輕齡化，品牌特色的獨家刺繡、緹花、印花仍保留細緻做工，運用光澤感的布料、烏干紗層層堆疊而不顯厚重，在顏色上有海棠粉、宮闕紫、石青靛藍、閃耀金、胭脂紅等饒富東方美學的色彩，在墨黑、靜白中展現悠遠的意境。男裝的經典立領、國民領都是標誌細節，以人文灰、靛藍、黑白色帶來沉靜的氣質。

玉兔是夏姿2019春夏走進夢境的引子。圖／夏姿提供
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平面攝影黎曉亮拍出故事的情感張力。圖／夏姿提供
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運動鞋，售價15,800元。圖／夏姿提供
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凝止的時空是夏姿2019春夏表現的東方風奇幻夢境。圖／夏姿提供
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精緻刺繡2019春夏鍊帶包，售價71,800元。圖／夏姿提供
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這是首次有動物入鏡夏姿的形象廣告中。圖／夏姿提供
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紅色玉鐲提包，售價74,800元。圖／夏姿提供
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象徵東方的麻將，與模特兒、刺蝟都是東方異境的元素。圖／夏姿提供
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異材質拼接運動鞋，售價15,800元。圖／夏姿提供
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在北京胡同拍攝的形象廣告，鴿子與白兔一同入鏡。圖／夏姿提供
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夏姿攝影北京
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