國際授權業權威LIMA 在台唯一授權認證課開放報名

2019-01-25 15:26 聯合新聞網 聯合數位文創



今年三月，國際授權業協會LIMA偕同聯合數位文創、華岡興業基金會共同開辦之〈LIMA授權學院2019-品牌授權．專業證書課程〉，為LIMA在台唯一授權認證課。 (圖/文 華岡興業基金會提供) 分享 facebook

全球擁有迪士尼、LINE、美泰兒等重量級會員的國際授權業權威組織LIMA，繼去年與聯合數位文創共同成立台灣代表處，今年三月偕同聯合數位文創、華岡興業基金會，與14位台灣重量級講師，開辦〈LIMA授權學院2019-品牌授權．專業證書課程〉。此課程，為LIMA在台唯一授權認證課，專為台灣中小型泛文創娛樂企業打造。

分享 facebook LIMA《2018年全球授權業市場調查報告》顯示，中國授權商品零售總額達到89億美，名列全球前五。(圖/文 華岡興業基金會提供) 分享 facebook

《2018中國泛娛樂產業白皮書》報告顯示──中國泛娛樂產業產值超過人民幣5,000億元（約新台幣2.3兆元）。而圍繞「特定IP授權」衍生的遊戲、文學、動漫、影視、音樂與戲劇等娛樂性商品，亦在中國迅速發展。同年，LIMA也在同期公佈《2018年全球授權業市場調查報告》，報告顯示，中國授權商品零售總額達到89億美元（約新台幣2,670億元），同比增長超過10%，名列全球前五。

此課程特邀14位亟具兩岸經驗重量級講師與特別場演講嘉賓，如LIMA大中華及東南亞區董事總經理黃玉芬、上海墨色文化創意有限公司副總經理王貞子、宇峻奧汀科技股份有限公司總經理室特助葉信雄等。(圖/文 華岡興業基金會提供) 分享 facebook

與中國相較，台灣泛文創娛樂產業規模多為中小型企業，雖西進動作不遺餘力，然中國市場因多政策、法規、文化門檻，對台灣泛文娛企業者而言，阻力仍多。此課程，特邀亟具兩岸經驗之幾米授權推手墨色國際、遊戲影視授權大廠宇峻奧汀等，以其西進中國經驗為經、專業領域為緯，解析台灣中小型企業進軍中國應注意之工作重點。

課程並邀台灣藝術授權故宮博物院、國際表演授權聯合數位文創、展覽藝術授權時藝多媒體等三大龍頭，以及《深夜食堂》文娛戲劇授權擘劃者葉美瑤、伊藤潤二展覽商品設計者福福好有限公司、探險活寶展覽擘劃者三貝多股份有限公司、全台最大IP角色商城 ‎Fandora等14位重量級講師，各據其市場經驗、電商數據、法律商務，提供台灣各大、中、小型不同規模企業，授權實戰技術。

分享 facebook 〈LIMA授權學院2019-品牌授權．專業證書課程〉，為LIMA在台唯一授權課，內容橫跨七大領域，系統化教學囊括七大環節。(圖/文 華岡興業基金會提供) 分享 facebook

課程領域橫跨插畫╳遊戲╳文學╳影視╳藝術╳展覽╳衍生商品七大領域，系統化教學囊括設計╳聚眾╳行銷╳談判╳合約╳製造╳零售七大環節。完成課程報名者，更將獲得LIMA大中華及東南亞區董事總經理特別場演講與會資格，演講中將首度披露國際授權領域最重要的第一手專業研究資料──《全球授權産業年度趨勢及契機最新報告》，價值NT$30000。並開放現場學員提問，由主講者LIMA大中華區及東南亞區董事總經理黃玉芬為您現場解答。

完整課程資料請見：https://pse.is/EYCPD

課程免費說明會02/20（三）1900-2030開放報名，席次有限，敬請儘速報名：https://pse.is/ED95E