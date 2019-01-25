影╱快來！遠東新埔廠outlet展售會 年節最後大搶購

2019-01-25 13:39 聯合報 記者 聯合報 記者 郭政芬 ╱即時報導



農曆年節將到，全家福特推旗下全系列品牌商品，即日起於新竹遠東新埔廠舉辦outlet展售會；首推騎士防風鋪棉背心，輕巧保暖，特賣299元；德國印花男平口褲任兩件300元；年終最強檔，把握最後搶購機會。

冬季品牌寢飾主打法國百分百高山羊毛被，強化重量高達3.2kg，吸濕性佳且保暖，優惠價2880元；熱銷寢飾推薦100%精梳棉兩用被套床包四件組只賣2000元；專櫃過季床包、被套零碼只賣880元。

休閒服飾推薦無縫壓痕保暖羽絨外套，不易竄絨，重量輕且具極佳保暖性，並使用防水拉鍊，展售價980元，兩件合購價1500元；兩件式休閒外套，內層刷毛背心可拆除單獨穿搭，獨家賣980元；機車族必備防風防潑水保暖外套只賣699元，多種顏色、款式可供挑選。

都會休閒系列推出絲光棉POLO杉，舒適剪裁好穿搭，超值價兩件2000元；上班族必備的易整燙長袖襯衫，任選兩件只賣798元；精選西褲、休閒褲促銷優惠價只賣750元！

冬季熱銷恆溫保暖衣，暖心價三件600元；蜂巢結構男性平口褲，具快乾、快吸、快散、快透，且有抑菌效果，為運動最佳首選，優惠四件組只賣500元。

即日起至2月12日結束；除夕至初三休息，初四起正常營業；每天上午10點至晚上7點，例假日照常營業；單筆消費滿千即可加價200元購保暖襪2雙，現場提供刷卡服務，民眾可先電話洽詢。