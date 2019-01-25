寒假親子遊故宮 看大師名畫如想像力訓練！

2019-01-25 15:12 聯合新聞網 有.設計 uDesign



在我國中的時候，很多學校都會挪用與升學無關的課程，改上聯考會考的科目。還好我的學校不會，所以工藝、美術、音樂等等課程都照上不誤。記得有一次美術課上國畫，要畫蔬果等靜物，等到要交作品時，坐在附近的同學一時交不出來，情急之下就把我練習的作品送給他交卷。

沒想到打成績時，這位同學的成績居然比我還高！真是跌破眼鏡，從此決定棄「畫」從「醫」了。這當然，是開玩笑的，其實那時候印象很深刻的是，不只要會畫，還要有欣賞的眼光，也許練習時的作品比較隨興，沒有過多的修飾，反而更得美術老師的青睞吧！

圖/聯合數位文創提供。 分享 facebook

現代小孩學習繪畫比我們當時有更多種選擇，甚至很多畫的都是抽象的，或者不是單純用畫筆，還加上拼貼等等不同的元素，更加的多樣化，更加自由與奔放。當然，長大會當畫家的人畢竟還是少數，藉由繪畫發揮想像力，並培養藝術的眼光，對大多數人來說，是比學習繪畫技巧更重要的事。

這次，以集結法國瑰寶畫作聞名的莫斯科普希金博物館，在國立故宮博物院展出莫內、雷諾瓦、塞尚、盧梭、高更等大師的作品，把握這難得的機會，在寒假的第一天就帶小孩去見識一下。沒想到，國小二年級的兒子居然比我更認真聽語音導覽，可能覺得像聽故事一樣很有趣吧！

現場看畫展，還是比較有臨場感。例如由賈克-賀蒙•布哈卡薩所繪的《有牛群的風景》，親眼目睹真的有躍然紙上的感覺。除了繪畫上精細的技巧，再加上遠、中、近層次的編排，還有由顏料堆疊出來的厚度反射著現場的光線，讓綿羊和地上的樹幹彷彿都近在眼前可以觸摸一般。忍不住左右移動著腳步從不同的角度看畫，有趣的是，畫裡慵懶坐著的那頭牛，雙眼的目光也好像會隨著你的腳步移動一樣。

現場也有不少更小的小孩，展場裡設計了兩個讓畫動起來的場景，一幅是莫內所畫的《白色睡蓮》，投影在地上的光線，模擬了畫中水面的波光瀲灩。另一幅也是莫內所繪的《草地上的午餐》，在牆上的投影，讓整幅畫動了起來。葉子慢慢從樹上飄落到地面，大叔手裡拿著煙斗倚靠著樹，煙也緩緩上升。這兩個場景都很適合讓小孩拍照，融入畫當中。

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提到《草地上的午餐》，大概是這次畫展中最重量級的一幅畫，去年在東京都美術館展出的時候，也是以這幅畫為最大的號召。聽到《草地上的午餐》時，就讀國一的女兒先想到的是馬內的畫，其實莫內正是因為受到馬內同名作品的感召，而畫了這一幅畫。普希金博物館收藏的是較小的完整版畫作，作畫當時，莫內和未來的妻子卡蜜兒正在熱戀中，理所當然的也把卡蜜兒畫進畫裡，而在右邊的大樹幹上，也像我們現在說的藏了一個「梗」，至於是什麼梗，就讓你自己去發現囉！

不同年齡的小孩看畫展，會有不同的體會。對很小的小孩來說，也許就是一種親子活動，感受一下畫展裡大家佇足欣賞的那種氛圍。稍大一點的，可能會開始注意畫中的人事物，例如高更《有孔雀的風景》裡的孔雀。再大一點的，可以開始和自己的一些生活經驗結合，慢慢能說出對畫的感受。甚至慢慢可以學習各種不同畫派演進的歷史，或者將歷史和繪畫有所結合。有些畫，像畢卡索《庭院中的房屋》，我到這個年紀都還參不透啊！

雖然在出發之前就做了點功課，不過實際看畫展還是讓人有驚豔的時刻。例如路易吉•洛瓦的《煙霧瀰漫的巴黎環城道路》，大尺寸的畫作，站在畫的前面就好像置身在畫中一樣，大概就是用電視看電影和到電影院看電影的差別吧！也有小尺寸的畫作，讓人更佩服畫家技巧的高超，能在小小的畫作裡裝下那麼多的細節。

冬季的台北，常常是飄著細雨的天氣，看畫展是不錯的室內活動，至少不受天氣影響。雖然帶著小孩，爸媽很難再假裝是文青，不過就像希望下雨能多少改善一點空汙一樣，看看畫展沉澱一下心靈也不錯。喔，對了！後來我的國中同學也沒有走美術這條路，他把大地當畫布，在果園裡種了滿滿的西施柚、茂谷柑、無籽柳丁。當年我送他用畫的水果，現在換他送我真的水果了！

展覽日期：2018/11/17 ~2019/02/17

展覽時間：09:00-17:00 (16:30停止售票及入場)

※除夕當天營業至16:00（15:30停止售票及入場）

展覽地點：國立故宮博物院圖書文獻大樓一樓特展室(111台北市士林區至善路二段221號)